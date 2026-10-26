Почему Google Chrome потребляет много оперативной памяти и как исправить это, не закрывая вкладок

Логотип браузера Google Chrome на экране ноутбука. Фото: Reuters

Google Chrome давно имеет репутацию браузера, который потребляет слишком много оперативной памяти, особенно когда открыты десятки вкладок. Однако высокие показатели использования ОЗУ не всегда свидетельствуют о наличии проблемы, а попытки максимально освободить память могут оказаться излишними.

О причинах высокого потребления оперативной памяти браузером пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Почему Google Chrome использует много оперативной памяти

Современные сайты значительно сложнее обычных веб-страниц с текстом и фотографиями. Они работают почти как полноценные приложения, загружают мультимедийный контент и выполняют различные задачи. В то же время пользователи ожидают, что десятки открытых вкладок и установленные расширения не будут мешать быстрой работе браузера.

Чтобы обеспечить стабильность, Chrome использует отдельные процессы для изоляции сайтов. Такой подход требует дополнительной оперативной памяти, но имеет важное преимущество: сбой одной страницы обычно не приводит к закрытию всего браузера вместе с другими вкладками.

Кроме того, изоляция процессов повышает безопасность. Сайты работают в ограниченной среде, что затрудняет доступ вредоносных страниц к информации из других вкладок, например из банковского кабинета или электронной почты.

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Поэтому высокое потребление ОЗУ само по себе не означает, что Chrome работает некорректно. Оперативная память предназначена для хранения данных, к которым компьютер должен быстро обращаться, а использование доступных ресурсов помогает браузеру оставаться отзывчивым к действиям пользователя.

Однако иногда высокое потребление памяти действительно сигнализирует о неисправности. В частности, утечка памяти возникает, когда программа продолжает занимать всё больше ОЗУ и не освобождает её должным образом.

Как уменьшить потребление ОЗУ в Google Chrome

Если браузер начал заметно тормозить, в первую очередь стоит проверить, какие именно вкладки или расширения используют больше всего ресурсов. Для этого в Chrome есть собственный диспетчер задач, который можно открыть с помощью комбинации клавиш Shift + Esc.

В нём отображаются отдельные процессы и объём занимаемой ими памяти. Если какая-то вкладка или расширение постоянно увеличивает потребление ОЗУ, причина замедления может быть именно в нём.

Также в Chrome есть встроенная функция Memory Saver, которая помогает освобождать оперативную память без необходимости вручную закрывать вкладки. Чтобы воспользоваться ею, нужно:

открыть настройки Google Chrome;

перейти в раздел "Производительность";

найти функцию экономии памяти Memory Saver и активировать её;

при необходимости добавить сайты, которые должны оставаться активными, в список исключений.

После включения этой функции браузер будет освобождать ресурсы неактивных вкладок, а при возвращении к ним страницы будут загружаться заново. Исключения пригодятся, например, для музыкальных сайтов, которые должны продолжать работать в фоновом режиме.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Google Chrome можно настроить не только стандартные параметры браузера, но и экспериментальные возможности, скрытые в отдельном меню. Они позволяют изменять поведение вкладок, управлять загрузкой файлов, настраивать прокрутку веб-страниц и влиять на потребление ресурсов компьютера.

Также Новини.LIVE сообщали, что Google Chrome способен загружать локальные модели искусственного интеллекта без заметного для пользователя предупреждения, занимая до 20 ГБ памяти компьютера. Простое удаление таких файлов не гарантирует освобождение места надолго, ведь после очередного обновления браузер может автоматически загрузить их повторно.