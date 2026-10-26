Чому Google Chrome споживає багато оперативної пам'яті та як виправити без закриття вкладок

Логотип браузера Google Chrome на екрані ноутбука. Фото: Reuters

Google Chrome давно має репутацію браузера, який споживає надто багато оперативної пам'яті, особливо коли відкрито десятки вкладок. Проте високі показники використання ОЗП не завжди свідчать про проблему, а спроби максимально звільнити пам'ять можуть бути зайвими.

Про причини високого споживання оперативної пам'яті браузером пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Чому Google Chrome використовує багато оперативної пам'яті

Сучасні сайти значно складніші за звичайні вебсторінки з текстом і фотографіями. Вони працюють майже як повноцінні застосунки, завантажують мультимедійний контент і виконують різні завдання. Водночас користувачі очікують, що десятки відкритих вкладок і встановлені розширення не заважатимуть швидкій роботі браузера.

Щоб забезпечити стабільність, Chrome використовує окремі процеси для ізоляції сайтів. Такий підхід потребує додаткової оперативної пам'яті, але має важливу перевагу: збій однієї сторінки зазвичай не призводить до закриття всього браузера разом з іншими вкладками.

Крім того, ізоляція процесів підвищує безпеку. Сайти працюють в обмеженому середовищі, що ускладнює доступ шкідливих сторінок до інформації з інших вкладок, наприклад із банківського кабінету чи електронної пошти.

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Тому велике споживання ОЗП саме по собі не означає, що Chrome працює неправильно. Оперативна пам'ять призначена для зберігання даних, до яких комп'ютер повинен швидко звертатися, а використання доступних ресурсів допомагає браузеру залишатися чутливим до дій користувача.

Однак іноді високе споживання пам'яті справді сигналізує про несправність. Зокрема, витік пам'яті виникає, коли програма продовжує займати дедалі більше ОЗП і не звільняє її належним чином.

Як зменшити споживання ОЗП у Google Chrome

Якщо браузер почав помітно сповільнюватися, насамперед варто перевірити, які саме вкладки або розширення використовують найбільше ресурсів. Для цього Chrome має власний диспетчер завдань, який можна відкрити комбінацією клавіш Shift + Esc.

У ньому відображаються окремі процеси та обсяг зайнятої ними пам'яті. Якщо певна вкладка або розширення постійно збільшує споживання ОЗП, причина уповільнення може бути саме в ньому.

Також Chrome має вбудовану функцію Memory Saver, яка допомагає звільняти оперативну пам'ять без необхідності вручну закривати вкладки. Для її використання потрібно:

відкрити налаштування Google Chrome;

перейти до розділу "Продуктивність";

знайти функцію економії пам'яті Memory Saver та активувати її;

за потреби додати сайти, які повинні залишатися активними, до списку винятків.

Після ввімкнення цієї функції браузер звільнятиме ресурси неактивних вкладок, а під час повернення до них сторінки завантажуватимуться знову. Винятки стануть у пригоді, наприклад, для сайтів із музикою, які мають продовжувати працювати у фоновому режимі.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Google Chrome можна налаштувати не лише стандартні параметри браузера, а й експериментальні можливості, приховані в окремому меню. Вони дозволяють змінювати поведінку вкладок, керувати завантаженням файлів, налаштовувати прокручування вебсторінок та впливати на споживання ресурсів комп'ютера.

Також Новини.LIVE розповідали, що Google Chrome здатен завантажувати локальні моделі штучного інтелекту без очевидного для користувача попередження, займаючи до 20 ГБ пам'яті комп'ютера. Просте видалення таких файлів не гарантує звільнення місця надовго, адже після чергового оновлення браузер може автоматично завантажити їх повторно.