Смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Производители смартфонов могут отказаться от увеличения объема оперативной памяти и даже сократить его в новых моделях. Из-за дефицита компонентов бюджетные устройства рискуют вернуться к 4 ГБ ОЗУ, тогда как флагманы могут ограничиться 12 ГБ.

О возможных изменениях на рынке смартфонов пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Weibo.

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Сколько оперативной памяти получат новые смартфоны

По информации инсайдера Fixed Focus Digital, несколько производителей уже готовятся пересмотреть характеристики будущих устройств. Причиной называют подорожание памяти, которое вынуждает компании сокращать расходы даже в более дорогих моделях.

Ожидается, что распределение оперативной памяти между ценовыми категориями будет выглядеть следующим образом:

4 ГБ — базовые бюджетные смартфоны;

6 ГБ — более дорогие конфигурации бюджетных моделей;

8 ГБ — смартфоны среднего ценового сегмента;

12 ГБ — флагманские устройства.

Это может стать заметным шагом назад для недорогих смартфонов. В настоящее время даже самые доступные модели большинства производителей обычно оснащаются как минимум 6 ГБ оперативной памяти.

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Информация инсайдера совпадает с предварительными прогнозами аналитической компании TrendForce. Еще в прошлом году её специалисты предполагали, что производители отложат массовый переход флагманов на 16 ГБ ОЗУ или более, а в среднем сегменте ограничатся 6-8 ГБ.

Почему дефицит памяти может сохраниться и в 2027 году

Ситуацию осложняет рост спроса на память со стороны компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта. Из-за этого производственные мощности крупнейших поставщиков уже в значительной степени заняты будущими заказами.

По сообщениям отраслевых источников в августе 2026 года, мощности Samsung, SK Hynix и Micron на 2027 год в основном зарезервированы компаниями из сферы ИИ. Это оставляет производителям смартфонов меньше возможностей для закупки компонентов.

Дефицит памяти и рост её стоимости уже сказались на рынке смартфонов, который опустился до самого низкого уровня за последние 14 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что дефицит оперативной памяти DRAM и подорожание комплектующих могут привести к росту цен на смартфоны в 2026 году. Чтобы удержать стоимость бюджетных моделей, производители рассматривают возможность возврата к более скромным характеристикам, в частности к использованию всего 4 ГБ ОЗУ.

Также Новини.LIVE сообщали, что оперативная память при надлежащих условиях эксплуатации способна служить десятки лет и считается одним из самых надежных компонентов компьютера. Однако её долговечность может существенно снизиться из-за перегрева, чрезмерного разгона или недостаточного качества самих модулей.