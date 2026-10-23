Смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Виробники смартфонів можуть відмовитися від збільшення оперативної пам'яті та навіть скоротити її обсяг у нових моделях. Через дефіцит компонентів бюджетні пристрої ризикують повернутися до 4 ГБ ОЗП, тоді як флагмани можуть обмежитися 12 ГБ.

Про можливі зміни на ринку смартфонів пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Weibo.

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Скільки оперативної пам'яті отримають нові смартфони

За інформацією інсайдера Fixed Focus Digital, кілька виробників уже готуються переглянути характеристики майбутніх пристроїв. Причиною називають подорожчання пам'яті, яке змушує компанії скорочувати витрати навіть у дорожчих моделях.

Очікується, що розподіл оперативної пам'яті між ціновими категоріями матиме такий вигляд:

4 ГБ — базові бюджетні смартфони;

6 ГБ — дорожчі конфігурації бюджетних моделей;

8 ГБ — смартфони середнього цінового сегмента;

12 ГБ — флагманські пристрої.

Це може стати помітним кроком назад для недорогих смартфонів. Наразі навіть найдоступніші моделі більшості виробників зазвичай оснащуються щонайменше 6 ГБ оперативної пам'яті.

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Інформація інсайдера узгоджується з попередніми прогнозами аналітичної компанії TrendForce. Ще торік її фахівці припускали, що виробники відкладуть масовий перехід флагманів на 16 ГБ ОЗП або більше, а в середньому сегменті обмежаться 6-8 ГБ.

Чому дефіцит пам'яті може тривати й у 2027 році

Ситуацію ускладнює зростання попиту на пам'ять з боку компаній, які розвивають технології штучного інтелекту. Через це виробничі потужності найбільших постачальників уже значною мірою зайняті майбутніми замовленнями.

За повідомленнями галузевих джерел у серпні 2026 року, потужності Samsung, SK Hynix і Micron на 2027 рік переважно зарезервовані компаніями зі сфери ШІ. Це залишає виробникам смартфонів менше можливостей для закупівлі компонентів.

Дефіцит пам'яті та підвищення її вартості вже позначилися на ринку смартфонів, який опустився до найнижчого рівня за останні 14 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що дефіцит оперативної пам'яті DRAM і подорожчання комплектуючих можуть призвести до зростання цін на смартфони у 2026 році. Щоб утримати вартість бюджетних моделей, виробники розглядають можливість повернення до скромніших характеристик, зокрема використання лише 4 ГБ ОЗП.

Також Новини.LIVE розповідали, що оперативна пам'ять за належних умов експлуатації здатна служити десятки років і вважається одним із найнадійніших компонентів комп'ютера. Проте її довговічність може суттєво зменшитися через перегрів, надмірний розгін або недостатню якість самих модулів.