Почти половина украинцев каждую неделю получает звонки с неизвестных номеров: как они реагируют

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Звонки с неизвестных номеров остаются привычной ситуацией для многих украинцев — почти треть опрошенных пользователей Viber сталкивается с ними еженедельно или чаще. При этом самая распространенная реакция на незнакомый номер — просто не брать трубку.

О том, как часто украинцам звонят с неизвестных номеров, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Root-Nation.

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Как украинцы реагируют на звонки с неизвестных номеров

По результатам опроса Rakuten Viber, 40% респондентов получают звонки с незнакомых номеров несколько раз в месяц или реже. Еще 21% сталкиваются с ними несколько раз в неделю, 5% — раз в неделю, а 8% — ежедневно.

В то же время 26% опрошенных отметили, что им практически не звонят с неизвестных номеров.

Почти половина респондентов — 49% — вообще не берут трубку, если номер незнакомый. Еще 29% отвечают на такие звонки.

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По 10% участников опроса сразу блокируют неизвестный номер или сначала ищут информацию о нём либо проверяют с помощью идентификатора. Ещё 2% отклоняют вызов и при необходимости перезванивают самостоятельно.

Опрос проводился анонимно в официальном канале Rakuten Viber Украина. В нем приняли участие более 36 тысяч респондентов, ключевой возрастной группой были пользователи в возрасте 34-45 лет, а более половины участников были моложе 45 лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что несколько "немых" звонков в течение дня могут быть не случайностью. Такие звонки иногда используют, чтобы проверить, активен ли номер и отвечает ли на него реальный человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что мошенники могут маскировать звонки под обычные международные, мобильные или стационарные номера. Прежде чем ответить на незнакомый звонок, стоит обратить внимание на код страны, формат номера и вспомнить, ожидали ли вы такого звонка.