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Головна Техно Дзвінки з невідомих номерів: як на них реагує майже половина українців

Дзвінки з невідомих номерів: як на них реагує майже половина українців

Ua ru
18 вересня 2026 16:32
Майже половина українців отримує дзвінки з невідомих номерів щотижня: як вони реагують
Дівчина розмовляє телефоном. Фото: Pexels

Дзвінки з невідомих номерів залишаються звичною ситуацією для багатьох українців — майже третина опитаних користувачів Viber стикається з ними щотижня або частіше. Водночас найпоширеніша реакція на незнайомий номер — просто не брати слухавку.

Про те, як часто українцям телефонують із невідомих номерів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Root-Nation.

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Як українці реагують на дзвінки з невідомих номерів

За результатами опитування Rakuten Viber, 40% респондентів отримують дзвінки з незнайомих номерів кілька разів на місяць або рідше. Ще 21% стикаються з ними кілька разів на тиждень, 5% — раз на тиждень, а 8% — щодня.

Водночас 26% опитаних зазначили, що їм практично не телефонують із невідомих номерів.

Майже половина респондентів — 49% — узагалі не бере слухавку, якщо номер незнайомий. Ще 29% відповідають на такі дзвінки.

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По 10% учасників опитування одразу блокують невідомий номер або спочатку шукають інформацію про нього чи перевіряють за допомогою ідентифікатора. Ще 2% скидають виклик і за потреби передзвонюють самостійно.

Опитування проводилося анонімно в офіційному каналі Rakuten Viber Україна. У ньому взяли участь понад 36 тисяч респондентів, ключовою віковою групою були користувачі віком 34-45 років, а понад половина учасників була молодшою за 45 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що кілька "німих" дзвінків протягом дня можуть бути не випадковістю. Такі виклики іноді використовують, щоб перевірити, чи активний номер і чи відповідає на нього реальна людина.

Також Новини.LIVE розповідали, що шахраї можуть маскувати виклики під звичайні міжнародні, мобільні або стаціонарні номери. Перед відповіддю на незнайомий дзвінок варто звернути увагу на код країни, формат номера та згадати, чи очікували ви такого виклику.

опитування Viber номер телефону телефонні зловмисники невідомі номери
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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