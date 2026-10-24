Звонок с неизвестного номера. Фото: кадр из видео/YouTube

Телефонные мошенники могут использовать международные, городские и короткие номера, чтобы вызвать доверие или заставить человека ответить на звонок. Сами по себе цифры не являются доказательством мошенничества, однако незнакомый код или необычный формат номера могут стать поводом для дополнительной проверки.

О том, на какие телефонные номера стоит обращать внимание, пишет редакция Новини.LIVE.

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Какие телефонные номера могут использовать мошенники

Прежде всего стоит проверять незнакомые международные номера. Первые цифры после знака "+" указывают на телефонный код страны: например, +380 принадлежит Украине, а +49 — Германии. Если человек не ожидает звонков из-за границы, неожиданный звонок может вызвать подозрение.

Отдельного внимания заслуживают звонки со стационарных номеров. В частности, код +380 44 используется в Киеве, однако с таких номеров могут звонить не только обычные абоненты, но и спамеры. Сам по себе этот код не свидетельствует о мошенничестве.

Для ориентира также полезно знать телефонные коды украинских мобильных операторов:

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Киевстар — +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;

Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 и 75;

lifecell — +380 63, 73 и 93.

В то же время знакомый код не гарантирует безопасность звонка, а незнакомый номер не обязательно принадлежит злоумышленникам. Поэтому оценивать риск только по первым цифрам не стоит.

Как распознать подозрительный звонок и не попасться на уловки мошенников

Осторожности требуют и короткие сервисные номера. Их используют банки, мобильные операторы и другие компании, однако мошенники могут пытаться имитировать подобный формат, чтобы создать впечатление официального обращения.

Если звонок с короткого номера оказался неожиданным, лучше самостоятельно проверить контакт через официальные каналы соответствующей организации, а не полагаться только на номер, отображаемый на экране.

Подобные риски существуют и в мессенджерах. В Viber и Telegram злоумышленники могут звонить с неизвестных или временных учетных записей, не объясняя причину обращения.

Особенно внимательно следует относиться к звонкам от незнакомых пользователей, с которыми ранее не было переписки. При необходимости лучше проверить, кто именно пытается связаться, прежде чем продолжать разговор.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы Android-смартфонов могут защититься от нежелательных звонков с помощью функций, уже встроенных в систему. В зависимости от устройства пользователям доступны автоматическая фильтрация спама, блокировка отдельных номеров и даже передача обработки звонков голосовому помощнику.

Также Новини.LIVE рассказывали, что повторяющиеся звонки, во время которых в трубке царит тишина, иногда являются частью мошеннической схемы. Таким образом злоумышленники могут проверять, используется ли телефонный номер и отвечает ли на звонки его владелец.