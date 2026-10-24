Виклик з невідомого номера. Фото: кадр з відео/YouTube

Телефонні шахраї можуть використовувати міжнародні, міські та короткі номери, щоб викликати довіру або змусити людину відповісти на дзвінок. Самі цифри не доводять шахрайства, однак незнайомий код чи незвичний формат виклику можуть бути приводом для додаткової перевірки.

Про те, на які телефонні номери варто звертати увагу, пише редакція Новини.LIVE.

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Які телефонні номери можуть використовувати шахраї

Насамперед варто перевіряти незнайомі міжнародні номери. Перші цифри після знака "+" вказують на телефонний код країни: наприклад, +380 належить Україні, а +49 — Німеччині. Якщо людина не очікує дзвінків з-за кордону, несподіваний виклик може викликати підозру.

Окремої уваги потребують дзвінки зі стаціонарних номерів. Зокрема, код +380 44 використовується в Києві, проте з таких номерів можуть телефонувати не лише звичайні абоненти, а й спамери. Сам по собі цей код не свідчить про шахрайство.

Для орієнтування також корисно знати телефонні коди українських мобільних операторів:

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Київстар — +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77;

Vodafone — +380 50, 66, 95, 99 та 75;

lifecell — +380 63, 73 та 93.

Водночас знайомий код не гарантує безпечності виклику, а незвичний номер не обов'язково належить зловмисникам. Тому оцінювати ризик лише за першими цифрами не варто.

Як розпізнати підозрілий дзвінок і не потрапити на шахраїв

Обережності потребують і короткі сервісні номери. Їх використовують банки, мобільні оператори та інші компанії, проте шахраї можуть намагатися імітувати подібний формат, щоб створити враження офіційного звернення.

Якщо дзвінок із короткого номера виявився несподіваним, краще самостійно перевірити контакт через офіційні канали відповідної установи, а не покладатися лише на номер, який відображається на екрані.

Схожі ризики існують і в месенджерах. У Viber та Telegram зловмисники можуть телефонувати з невідомих або тимчасових облікових записів, не пояснюючи причину звернення.

Особливо уважно варто ставитися до викликів від незнайомих користувачів, з якими раніше не було листування. За потреби краще перевірити, хто саме намагається зв'язатися, перш ніж продовжувати розмову.

Раніше Новини.LIVE писали, що власники Android-смартфонів можуть захиститися від небажаних дзвінків за допомогою функцій, уже вбудованих у систему. Залежно від пристрою користувачам доступні автоматичне відсіювання спаму, блокування окремих номерів і навіть передавання обробки викликів голосовому асистенту.

Також Новини.LIVE розповідали, що повторювані дзвінки, під час яких у слухавці панує тиша, іноді є частиною шахрайської схеми. Таким способом зловмисники можуть перевіряти, чи використовується телефонний номер і чи відповідає на виклики його власник.