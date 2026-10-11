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Як визначити, хто телефонує вам з незнайомого номера

Ua ru
11 жовтня 2026 16:32
Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера: простий спосіб
Смартфон в руках. Фото: Magnific

Дзвінок із незнайомого номера не завжди означає шахрайство — це може бути людина, яка змінила контакт. У Viber можна спробувати швидко перевірити, кому належить номер, ще до того, як відповідати на дзвінок.

Про спосіб визначити абонента за номером розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як перевірити незнайомий номер через Viber

Найпростіший спосіб — відкрити Viber і ввести номер, з якого надходив дзвінок. Після цього потрібно натиснути "Написати".

Якщо власник номера зареєстрований у месенджері та не приховав свої дані, Viber може показати ім'я або нікнейм, зазначений у профілі.

У Rakuten Viber також є функція "Ідентифікація абонентів". Вона дозволяє показувати інформацію про людину навіть тоді, коли її номера немає у телефонній книзі.

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Система звіряє номер із базою контактних даних користувачів і, якщо знаходить збіг, може відобразити ім'я абонента під час вхідного дзвінка. Це допомагає ще до відповіді зрозуміти, хто телефонує.

Коли Viber не покаже ім'я абонента

Функція не гарантує, що вдасться визначити кожен номер. Ім'я може не з'явитися, якщо:

  • номера немає в базі Viber;
  • дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення;
  • власник номера заборонив показ свого імені в налаштуваннях конфіденційності.

Тому такий спосіб не дає стовідсоткової гарантії, але може допомогти швидко отримати більше інформації про незнайомого абонента перед розмовою.

Раніше Новини.LIVE писали, що власники Samsung Galaxy можуть зменшити кількість небажаних викликів за допомогою штатних функцій смартфона. Система дозволяє автоматично відсіювати спам і не приймати дзвінки з прихованих номерів.

Також Новини.LIVE розповідали, що шахрайський виклик може надходити з номера, який зовні нічим не відрізняється від звичайного мобільного, стаціонарного чи міжнародного. Тому перед відповіддю варто перевірити код країни та формат номера, а також пригадати, чи очікували ви такого дзвінка.

Viber небезпечні номери телефонні зловмисники
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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