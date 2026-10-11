Как узнать, кто звонит с незнакомого номера: простой способ

Смартфон в руках. Фото: Magnific

Звонок с незнакомого номера не всегда означает мошенничество — это может быть человек, который сменил номер. В Viber можно быстро проверить, кому принадлежит номер, ещё до того, как ответить на звонок.

О том, как определить абонента по номеру, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как проверить незнакомый номер через Viber

Самый простой способ — открыть Viber и ввести номер, с которого поступил звонок. После этого нужно нажать "Написать".

Если владелец номера зарегистрирован в мессенджере и не скрыл свои данные, Viber может показать имя или никнейм, указанный в профиле.

В Rakuten Viber также есть функция "Идентификация абонентов". Она позволяет отображать информацию о человеке даже в том случае, если его номер отсутствует в телефонной книге.

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Система сверяет номер с базой контактных данных пользователей и, если находит совпадение, может отобразить имя абонента во время входящего звонка. Это помогает ещё до ответа понять, кто звонит.

Когда Viber не показывает имя абонента

Функция не гарантирует, что удастся определить каждый номер. Имя может не появиться, если:

номера нет в базе Viber;

звонок осуществляется через стороннее программное обеспечение;

владелец номера запретил отображение своего имени в настройках конфиденциальности.

Поэтому такой способ не дает стопроцентной гарантии, но может помочь быстро получить больше информации о незнакомом абоненте перед разговором.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы Samsung Galaxy могут уменьшить количество нежелательных звонков с помощью встроенных функций смартфона. Система позволяет автоматически отсеивать спам и не принимать звонки со скрытых номеров.

Также Новини.LIVE сообщали, что мошеннический звонок может поступать с номера, который внешне ничем не отличается от обычного мобильного, стационарного или международного. Поэтому перед тем, как ответить, стоит проверить код страны и формат номера, а также вспомнить, ждали ли вы такого звонка.