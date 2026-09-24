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Главная Техно YouTube позволит пользователям настраивать алгоритм рекомендаций

YouTube позволит пользователям настраивать алгоритм рекомендаций

Ua ru
24 сентября 2026 10:34
YouTube позволит создавать собственные ленты рекомендаций с помощью Gemini
Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube готовит функцию Custom Feeds, которая позволит пользователям самостоятельно описывать, какие именно видео они хотят видеть в рекомендациях. На основе такого запроса искусственный интеллект Gemini сформирует отдельную персонализированную ленту.

О том, как будут работать личные ленты рекомендаций на YouTube, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechCrunch.

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Как будут работать персональные ленты YouTube

Для создания собственной ленты пользователю нужно будет описать в специальном поле, какие видео он хочет получать. Например, можно попросить YouTube подобрать видеоподкасты для 30-минутной поездки или спокойные разговорные ролики для отдыха.

Функция будет использовать модель Gemini от Google. Запросы можно будет формулировать подробно, указывая желаемые темы, контент, который нужно исключить, а также то, чему алгоритм должен отдавать предпочтение.

После создания персональная лента будет закреплена в верхней части главной страницы YouTube в отдельной вкладке.

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По словам вице-президента YouTube по управлению продуктами Viewer AI Эмили Моксли, на платформе уже размещено более 20 млрд видео, а новая функция должна помочь пользователям проще находить контент по конкретным интересам.

Custom Feeds не заменят основную ленту рекомендаций YouTube. Пользователи смогут переключаться между ней и созданными самостоятельно подборками в зависимости от того, что хотят посмотреть.

YouTube также позволит создавать несколько таких лент. Запуск функции в веб-версии и мобильном приложении должен начаться в следующем месяце.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине начал появляться более доступный тариф YouTube Premium Lite, который позволяет смотреть большинство видео без стандартной рекламы. Новым пользователям предлагают бесплатный пробный период на месяц, а окончательная стоимость подписки зависит от того, где именно её оформлять.

Также Новини.LIVE сообщали, что YouTube готовит повышение цен для украинских подписчиков Premium и уже рассылает им соответствующие предупреждения. Новые тарифы коснутся сразу трех вариантов подписки — индивидуальной, семейной и студенческой.

YouTube Google искусственный интеллект Google Gemini просмотр видео
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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