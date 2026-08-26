YouTube Premium Lite запустили в Украине: цена и возможности более доступной подписки

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Pexels

YouTube начал внедрять в Украине более дешевую подписку Premium Lite, которая убирает стандартную рекламу из большинства видео. Для украинцев также доступен бесплатный пробный месяц, однако цена тарифа зависит от способа оформления.

О том, сколько стоит YouTube Premium Lite в Украине и какие возможности предлагает новая подписка, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Межу".

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Сколько стоит YouTube Premium Lite в Украине

YouTube начал внедрять Premium Lite для украинских пользователей с 25 августа.

В мобильной версии YouTube через браузер подписка предлагается за 99 грн в месяц. Для пользователей приложения на iOS цена составляет 2,99 доллара, или около 130 грн.

Сейчас также можно активировать бесплатный пробный период на один месяц.

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Стоимость подписки YouTube Premium Lite. Фото: Межа

В веб-версии YouTube на ПК страница тарифа пока сообщает о его недоступности.

Premium Lite — это более доступная версия обычного YouTube Premium, позволяющая смотреть большинство видео без стандартной рекламы. Подписка также поддерживает офлайн-просмотр и воспроизведение в фоновом режиме.

В то же время рекламные материалы могут оставаться в музыкальных видео, Shorts, а также во время поиска и просмотра контента на платформе.

Запуск Premium Lite состоялся после повышения цен на основную подписку YouTube Premium в Европе. В Украине индивидуальный тариф теперь стоит 179 грн в месяц вместо 99 грн.

Семейная подписка подорожала с 149 до 299 грн в месяц.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что YouTube меняет правила учета просмотров для обычных видео и прямых трансляций. Теперь просмотр будет фиксироваться сразу после запуска ролика или подключения пользователя к эфиру.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы устаревших Android-смартфонов могут вскоре лишиться привычного доступа к просмотру YouTube. Изменения коснутся устройств, которые больше не соответствуют минимальным требованиям сервисов Google.