YouTube Premium Lite запустили в Україні: ціна та можливості дешевшої передплати

Застосунок YouTube на екрані смартфона. Фото: Pexels

YouTube почав розгортати в Україні дешевшу передплату Premium Lite, яка прибирає стандартну рекламу з більшості відео. Для українців також доступний безплатний пробний місяць, однак ціна тарифу відрізняється залежно від способу оформлення.

Про те, скільки коштує YouTube Premium Lite в Україні та які можливості пропонує нова передплата, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Межу".

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Скільки коштує YouTube Premium Lite в Україні

YouTube почав розгортати Premium Lite для українських користувачів із 25 серпня.

У мобільній версії YouTube через браузер передплата пропонується за 99 грн на місяць. Для користувачів застосунку на iOS ціна становить 2,99 долара, або близько 130 грн.

Наразі також можна активувати безплатний пробний період на один місяць.

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Вартість передплати YouTube Premium Lite. Фото: Межа

У вебверсії YouTube на ПК сторінка тарифу поки повідомляє про його недоступність.

Premium Lite є доступнішою версією звичайного YouTube Premium і дозволяє дивитися більшість відео без стандартної реклами. Передплата також підтримує офлайн-перегляд і відтворення у фоновому режимі.

Водночас рекламні матеріали можуть залишатися у музичних відео, Shorts, а також під час пошуку та перегляду контенту на платформі.

Запуск Premium Lite відбувся після підвищення цін на основну передплату YouTube Premium у Європі. В Україні індивідуальний тариф тепер коштує 179 грн на місяць замість 99 грн.

Сімейна передплата подорожчала зі 149 до 299 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що YouTube змінює правила зарахування переглядів для звичайних відео та прямих трансляцій. Тепер перегляд фіксуватиметься одразу після запуску ролика або підключення користувача до ефіру.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники застарілих Android-смартфонів можуть невдовзі втратити звичний доступ до перегляду YouTube. Зміни торкнуться пристроїв, які більше не відповідають мінімальним вимогам сервісів Google.