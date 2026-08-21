YouTube Premium подорожчав в Україні: нові ціни на всі тарифи

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube почав попереджати українських користувачів Premium про підвищення вартості передплати. Зміни торкнулися індивідуального, сімейного та студентського тарифів.

Про те, скільки тепер коштує YouTube Premium в Україні та яку дешевшу альтернативу готує платформа, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Межу".

Реклама

Скільки тепер коштує YouTube Premium в Україні

На офіційній сторінці YouTube Premium індивідуальна передплата тепер коштує 179 грн на місяць замість попередніх 99 грн.

Нова вартість YouTube Premium в Україні. Фото: Межа

Сімейний тариф на п'ятьох користувачів подорожчав зі 149 до 299 грн на місяць.

Студентська передплата тепер коштує 109 грн на місяць, тоді як раніше за неї потрібно було платити 59 грн.

Читайте також:

YouTube готує дешевший тариф Premium Lite

Підвищення цін відбувається на тлі розгортання YouTube Premium Lite. Компанія зазначає, що ця передплата має стати доступною в усіх регіонах, де працює стандартний Premium, зокрема й в Україні.

Premium Lite вперше запустили у березні 2025 року в обмеженій кількості країн із різними цінами. Наприклад, у США тариф коштує 7,99 долара.

Інформації про офіційну вартість Premium Lite для України поки немає. Припускається, що ціна може становити до 100 грн на місяць як альтернатива колишній вартості стандартного тарифу.

Дешевший тариф не включатиме доступ до YouTube Music та частини додаткових можливостей стандартного Premium.

Реклама буде відсутня під час основного перегляду відео, однак може залишатися під час прослуховування музики, перегляду Shorts, а також під час пошуку та навігації платформою.

Раніше Новини.LIVE писали, що власники застарілих Android-смартфонів можуть невдовзі втратити звичний доступ до YouTube. Зміни стосуватимуться пристроїв, які більше не відповідають мінімальним вимогам сервісів Google.

Також Новини.LIVE розповідали, що через помилку YouTube може завантажувати процесор на 100% і використовувати кілька гігабайтів оперативної пам'яті. Проблема проявляється не лише в Chrome, а й у Firefox, Brave та Microsoft Edge.