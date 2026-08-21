YouTube Premium подорожал в Украине: новые цены на все тарифы

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube начал предупреждать украинских пользователей Premium о повышении стоимости подписки. Изменения коснулись индивидуального, семейного и студенческого тарифов.

О том, сколько теперь стоит YouTube Premium в Украине и какую более дешевую альтернативу готовит платформа, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Межу".

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Сколько теперь стоит YouTube Premium в Украине

На официальной странице YouTube Premium индивидуальная подписка теперь стоит 179 грн в месяц вместо прежних 99 грн.

Новая стоимость YouTube Premium в Украине. Фото: Межа

Семейный тариф на пятерых пользователей подорожал с 149 до 299 грн в месяц.

Студенческая подписка теперь стоит 109 грн в месяц, тогда как раньше за нее нужно было платить 59 грн.

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YouTube готовит более дешевый тариф Premium Lite

Повышение цен происходит на фоне запуска YouTube Premium Lite. Компания отмечает, что эта подписка должна стать доступной во всех регионах, где работает стандартный Premium, в том числе и в Украине.

Premium Lite впервые запустили в марте 2025 года в ограниченном числе стран с разными ценами. Например, в США тариф стоит 7,99 доллара.

Информации об официальной стоимости Premium Lite для Украины пока нет. Предполагается, что цена может составить до 100 грн в месяц в качестве альтернативы прежней стоимости стандартного тарифа.

Более дешевый тариф не будет включать доступ к YouTube Music и части дополнительных возможностей стандартного Premium.

Реклама будет отсутствовать во время основного просмотра видео, однако может оставаться во время прослушивания музыки, просмотра Shorts, а также во время поиска и навигации по платформе.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы устаревших Android-смартфонов могут в скором времени лишиться привычного доступа к YouTube. Изменения коснутся устройств, которые больше не соответствуют минимальным требованиям сервисов Google.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за ошибки YouTube может загружать процессор на 100% и использовать несколько гигабайт оперативной памяти. Проблема проявляется не только в Chrome, но и в Firefox, Brave и Microsoft Edge.