YouTube меняет подсчёт просмотров с 24 августа: что изменится для авторов

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

YouTube меняет принцип подсчёта просмотров для обычных видео и прямых трансляций. Отныне просмотр будет учитываться сразу после запуска ролика или выхода пользователя в эфир.

О том, как изменится подсчёт просмотров на YouTube и что это будет означать для авторов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechCrunch.

YouTube будет учитывать просмотр сразу после запуска видео

Новые правила вступят в силу 24 августа. Просмотр будет учитываться, как только видео начнет воспроизводиться или пользователь присоединится к прямой трансляции.

Ранее YouTube официально не раскрывал точный механизм подсчёта, однако считалось, что просмотр засчитывался после того, как пользователь смотрел видео не менее 30 секунд.

Год назад YouTube ввёл аналогичный принцип для Shorts. TikTok и Instagram также учитывают просмотр сразу после начала воспроизведения видео.

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Почему YouTube решил изменить систему

В компании пояснили, что ранее для разных форматов использовались разные системы подсчёта.

Авторы просили устранить путаницу между показателями и дать возможность точнее оценивать фактический охват контента. Благодаря новому подходу общее количество просмотров на YouTube может заметно вырасти, особенно у видео, которые пользователи запускают лишь на короткое время.

В то же время публичный счетчик просмотров может стать менее показательным для оценки популярности ролика авторами и рекламодателями.

YouTube сохранит прежнюю метрику под новым названием "Engaged views". Она будет доступна авторам в YouTube Analytics. С её помощью можно будет увидеть, сколько пользователей после запуска ролика решили продолжить просмотр.

В компании подчеркивают, что изменение способа подсчёта не повлияет на доходы авторов или условия получения права на монетизацию через YouTube Partner Program.

YouTube также ужесточает требования к монетизации

Изменение подсчёта просмотров происходит после другого решения YouTube, касающегося новых авторов. Начиная со следующего года, для получения дохода от рекламы и подписок потребуется соответствовать более высоким требованиям.

Авторам потребуется не менее 8000 квалифицированных часов просмотра за последний год или 20 млн квалифицированных просмотров Shorts за последние 90 дней.

В настоящее время для участия требуется 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра за год или 1000 подписчиков и 10 млн просмотров Shorts за 90 дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пользователи YouTube столкнулись с ошибкой, из-за которой сайт может полностью загружать процессор и потреблять несколько гигабайт оперативной памяти. Проблема возникает не только в Chrome, но и в Firefox, Brave и Microsoft Edge.

Также Новини.LIVE сообщали, что YouTube начал тестировать для пользователей Premium на Android две экспериментальные функции — Auto speed и On-the-go. На данный момент они доступны только в рамках тестирования, не активируются автоматически и могут исчезнуть после завершения эксперимента.