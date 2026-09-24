YouTube дозволить створювати власні стрічки рекомендацій за допомогою Gemini

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

YouTube готує функцію Custom Feeds, яка дозволить користувачам самостійно описувати, які саме відео вони хочуть бачити у рекомендаціях. На основі такого запиту штучний інтелект Gemini сформує окрему персоналізовану стрічку.

Про те, як працюватимуть власні стрічки рекомендацій у YouTube, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechCrunch.

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Як працюватимуть персональні стрічки YouTube

Для створення власної стрічки користувачеві потрібно буде описати у спеціальному полі, які відео він хоче отримувати. Наприклад, можна попросити YouTube підібрати відеоподкасти для 30-хвилинної поїздки або спокійні розмовні ролики для відпочинку.

Функція використовуватиме модель Gemini від Google. Запити можна буде формулювати детально, вказуючи бажані теми, контент, який потрібно виключити, а також те, чому алгоритм має надавати перевагу.

Після створення персональна стрічка закріплюватиметься у верхній частині головної сторінки YouTube в окремій вкладці.

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За словами віцепрезидентки YouTube з управління продуктами Viewer AI Емілі Мокслі, на платформі вже розміщено понад 20 млрд відео, а нова функція має допомогти користувачам простіше знаходити контент за конкретними інтересами.

Custom Feeds не замінять основну стрічку рекомендацій YouTube. Користувачі зможуть перемикатися між нею та створеними власноруч добірками залежно від того, що хочуть переглянути.

YouTube також дозволить створювати кілька таких стрічок. Запуск функції у вебверсії та мобільному застосунку має розпочатися наступного місяця.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні почав з'являтися доступніший тариф YouTube Premium Lite, який дозволяє дивитися більшість відео без стандартної реклами. Новим користувачам пропонують безплатний пробний період на місяць, а кінцева вартість передплати залежить від того, де саме її оформлювати.

Також Новини.LIVE розповідали, що YouTube готує підвищення цін для українських передплатників Premium і вже надсилає їм відповідні попередження. Нові тарифи стосуватимуться одразу трьох варіантів підписки — індивідуального, сімейного та студентського.