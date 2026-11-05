Заснеженные горы Сьерра-Невада. Фото: Unsplash

Микропластик обнаружили в свежем снегу на всех семи участках гор Сьерра-Невада в Калифорнии, в том числе в самых отдаленных районах. Проблема этих частиц касается и питьевой воды, поэтому инженеры уже разрабатывают недорогие фильтры, удаляющие до 90% микропластика.

Об этом пишет The New Lede со ссылкой на журнал Environmental Science and Technology, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как собирали снег в горах

Исследование возглавила токсиколог Александра Карапетрова, связанная с Калифорнийским университетом в Риверсайде. Ее команда брала пробы свежего снега, слоев снега в шурфах и сухих осадков из воздуха на семи участках, часто прямо во время снегопадов. До большинства точек Карапетрова добралась на лыжах.

Микропластик нашли в свежем снегу на каждом участке. В отдаленных районах во время снегопадов выпадало от 270 до 3200 частиц пластика на квадратный метр в сутки. Микропластиком называют кусочки пластика меньше 5 мм.

Откуда пластик берется в горах

Авторы предполагают, что частицы приносит ветер из близлежащих регионов. Воздушные массы во время исследованных снегопадов проходили над округами Мадера и Фресно, где есть сельскохозяйственные, городские и пригородные территории.

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Чаще всего встречались полиэтилен, полипропилен и полиэстер, или ПЭТ. Эти материалы используют в одежде и бытовых пластиковых изделиях.

При чем здесь питьевая вода

Сьерра-Невада дает примерно 30% пресной воды Калифорнии. Сюзанн Брандер, которая руководит научным направлением проекта по безопасным химическим веществам в The Pew Charitable Trusts, отметила, что они не изолированы от этих отдаленных районов. Она предупредила, что частицы из снега в итоге могут добраться и до людей через питьевую воду.

Издание напоминает, что исследования на животных и клетках человека связывают микропластик с возможным раком и проблемами с репродукцией, однако полное влияние на здоровье пока неизвестно. В июле 2026 года Агентство по охране окружающей среды США не включило микропластик в новый план мониторинга воды, так как до сих пор нет утвержденного метода тестирования.

Ранее Новини.LIVE писали, что 18-летняя Арья Сатиш из Ирландии создала биоразлагаемый пластик Eco Purge, который после разложения высвобождает ферменты против микропластика. Во время шестинедельных испытаний материал сам разложился и помог разрушить соседние частицы пластика.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пыль на Марсе оказалась примерно в десять раз мельче, чем оценивали раньше. Из-за этого она может глубоко проникать в дыхательные пути будущих астронавтов и оседать на оборудовании.