Поверхность Марса. Фото: NASA

Марсианская пыль может представлять более серьезную опасность для будущих астронавтов, чем предполагалось ранее. Новое исследование показало, что отдельные его частицы примерно в десять раз мельче, чем предполагалось ранее, а их размеры позволяют им проникать глубоко в дыхательные пути и скапливаться на оборудовании.

О результатах исследования пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на научную публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Что ученые обнаружили в марсианской пыли

Исследователи проанализировали данные марсохода NASA Perseverance, который изучает поверхность Марса с помощью научных инструментов. Особое внимание уделили пыли, оседавшей на калибровочных мишенях аппарата и образцах материалов, предназначенных для испытаний в условиях Красной планеты.

Выяснилось, что на некоторых поверхностях скапливались частицы размером всего 100-200 нанометров. Это в сотни раз меньше толщины человеческого волоса и примерно в десять раз меньше размеров, которые удавалось определить в ходе предыдущих исследований.

В составе пыли учёные обнаружили железо, серу и фосфор. Также было установлено, что мелкие частицы способны прочно удерживаться на различных поверхностях, в частности на материалах, которые рассматриваются для изготовления космических скафандров.

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Защитные пылевые фильтры марсохода Perseverance. Фото: NASA

Например, пыль скапливалась на ткани Vectran и проникала в промежутки между её волокнами. Это может создать трудности с очисткой защитного снаряжения после выхода астронавтов на поверхность Марса.

Почему марсианская пыль может представлять угрозу для астронавтов

Одной из главных опасностей является возможное воздействие сверхмелких частиц на органы дыхания. Благодаря своим размерам они могут проникать глубоко в легкие, а в случае самых мелких частиц рассматривается даже потенциальная возможность попадания в мозг через обонятельные пути.

Дополнительную обеспокоенность вызывает химический состав пыли. По данным исследования, содержание кремния в ней примерно в пять раз превышает соответствующий показатель для угольной пыли. Ученые рассматривают возможный риск силикоза — заболевания легких, связанного с длительным вдыханием опасной кремнеземной пыли.

В то же время реальное влияние марсианских частиц на здоровье людей ещё предстоит изучить. Полученные результаты свидетельствуют о потенциальных угрозах, а не о подтверждённых случаях заболеваний.

Проблемы могут возникнуть и с космическим оборудованием. Накопление пыли может затруднять работу подвижных деталей, повреждать уплотнения и влиять на функционирование механизмов.

Подобные риски уже проявлялись во время лунных экспедиций. В частности, некоторые участники миссий "Аполлон" после контакта с лунной пылью сообщали о симптомах, похожих на сенную лихорадку. Основываясь на опыте этих полётов, NASA разрабатывало требования к защите от пыли для будущих марсианских миссий.

Ранее Новини.LIVE писали, что марсоход NASA Perseverance продолжил исследование Красной планеты в районе Lac de Charmes, расположенном к западу от кратера Езеро. Команда миссии неофициально называет эту местность "Диким Западом" из-за ее ландшафта с долинами и хребтами.

Также Новини.LIVE сообщали, что геологическая история Марса могла включать несколько отдельных периодов активности воды. Исследование пород на краю кратера Езеро с помощью марсохода Perseverance выявило признаки того, что в разное время здесь могло существовать озеро, а также циркулировать подземная и горячая вода.