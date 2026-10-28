Поверхня Марса. Фото: NASA

Марсіанський пил може становити серйознішу небезпеку для майбутніх астронавтів, ніж припускали раніше. Нове дослідження показало, що окремі його частинки приблизно вдесятеро дрібніші за попередні оцінки, а їхні розміри дозволяють проникати глибоко в дихальні шляхи та накопичуватися на обладнанні.

Про результати дослідження пише редакція Новини.LIVE з посиланням на наукову публікацію в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Що вчені виявили в марсіанському пилу

Дослідники проаналізували дані марсохода NASA Perseverance, який вивчає поверхню Марса за допомогою наукових інструментів. Особливу увагу приділили пилу, що осідав на калібрувальних мішенях апарата та зразках матеріалів, призначених для випробувань в умовах Червоної планети.

З'ясувалося, що на деяких поверхнях накопичувалися частинки розміром лише 100-200 нанометрів. Це в сотні разів менше за товщину людської волосини та приблизно вдесятеро менше за розміри, які вдавалося визначати під час попередніх досліджень.

У складі пилу науковці виявили залізо, сірку та фосфор. Також встановили, що дрібні частинки здатні міцно утримуватися на різних поверхнях, зокрема на матеріалах, які розглядають для виготовлення космічних скафандрів.

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Захисні пилові фільтри марсохода Perseverance. Фото: NASA

Наприклад, пил накопичувався на тканині Vectran і проникав у проміжки між її волокнами. Це може створити труднощі з очищенням захисного спорядження після виходу астронавтів на поверхню Марса.

Чому марсіанський пил може загрожувати астронавтам

Однією з головних небезпек є можливий вплив наддрібних частинок на органи дихання. Через свої розміри вони можуть проникати глибоко в легені, а для найменших частинок розглядають навіть потенційну можливість потрапляння до мозку через нюхові шляхи.

Додаткове занепокоєння викликає хімічний склад пилу. За даними дослідження, вміст кремнію в ньому приблизно вп'ятеро перевищує відповідний показник для вугільного пилу. Науковці розглядають можливий ризик силікозу — захворювання легень, пов'язаного з тривалим вдиханням небезпечного кремнеземного пилу.

Водночас реальний вплив марсіанських частинок на здоров'я людей ще потрібно дослідити. Отримані результати свідчать про потенційні загрози, а не про підтверджені випадки захворювань.

Проблеми можуть виникнути й із космічним обладнанням. Накопичення пилу здатне ускладнювати роботу рухомих деталей, пошкоджувати ущільнення та впливати на функціонування механізмів.

Подібні ризики вже проявлялися під час місячних експедицій. Зокрема, деякі учасники місій "Аполлон" після контакту з місячним пилом повідомляли про симптоми, схожі на сінну гарячку. На основі досвіду цих польотів NASA розробляло вимоги до захисту від пилу для майбутніх марсіанських місій.

Раніше Новини.LIVE писали, що марсохід NASA Perseverance продовжив дослідження Червоної планети в районі Lac de Charmes, розташованому на захід від кратера Єзеро. Команда місії неофіційно називає цю місцевість "Диким Заходом" через її ландшафт із долинами та хребтами.

Також Новини.LIVE розповідали, що геологічна історія Марса могла включати кілька окремих періодів активності води. Дослідження порід на краю кратера Єзеро за допомогою марсохода Perseverance виявило ознаки того, що в різні часи тут могло існувати озеро, а також циркулювати підземна й гаряча вода.