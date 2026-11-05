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Головна Техно Вчена на лижах шукала мікропластик у снігу й знайшла його всюди

Вчена на лижах шукала мікропластик у снігу й знайшла його всюди

Ua ru
5 листопада 2026 14:24
Вчена ходила на лижах за пробами снігу в гори: мікропластик виявився в усіх точках Unsplash
Засніжені гори Сьєрра-Невада. Фото: Unsplash

Мікропластик виявили у свіжому снігу на всіх семи ділянках гір Сьєрра-Невада в Каліфорнії, зокрема в найвіддаленіших районах. Проблема цих частинок торкається й питної води, тому інженери вже розробляють недорогі фільтри, що видаляють до 90% мікропластику.

Про це пише The New Lede із посиланням на журнал Environmental Science and Technology, пише редакція Новини.LIVE.

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Як збирали сніг у горах

Дослідження очолила токсикологиня Александра Карапетрова, пов'язана з Каліфорнійським університетом у Ріверсайді. Її команда брала проби свіжого снігу, шарів снігу в шурфах і сухих опадів із повітря на семи ділянках, часто просто під час снігопадів. До більшості точок Карапетрова дісталася на лижах.

Мікропластик знайшли у свіжому снігу на кожній ділянці. У віддалених районах під час снігопадів випадало від 270 до 3200 частинок пластику на квадратний метр за добу. Мікропластиком називають шматочки пластику, менші за 5 мм.

Звідки пластик береться в горах

Автори припускають, що частинки приносить вітер із регіонів поблизу. Повітряні маси під час досліджених снігопадів проходили над округами Мадера та Фресно, де є сільськогосподарські, міські й передміські території.

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Найчастіше траплялися поліетилен, поліпропілен і поліестер, або ПЕТ. Ці матеріали використовують в одязі та побутових пластикових виробах.

До чого тут питна вода

Сьєрра-Невада дає приблизно 30% прісної води Каліфорнії. Сюзанн Брандер, яка керує науковим напрямом проєкту з безпечних хімічних речовин у The Pew Charitable Trusts, зазначила, що вони не ізольовані від цих віддалених районів. Вона попередила, що частинки зі снігу зрештою можуть дістатися й людей через питну воду.

Видання нагадує, що дослідження на тваринах і клітинах людини пов'язують мікропластик із можливим раком і проблемами з репродукцією, однак повний вплив на здоров'я поки невідомий. У липні 2026 року Агентство з охорони довкілля США не включило мікропластик до нового плану моніторингу води, бо досі немає затвердженого методу тестування.

Раніше Новини.LIVE писали, що 18-річна Ар'я Сатіш з Ірландії створила біорозкладний пластик Eco Purge, який після розкладання вивільняє ферменти проти мікропластику. Під час шеститижневих випробувань матеріал сам розклався й допоміг зруйнувати сусідні частинки пластику.

Також Новини.LIVE розповідали, що пил на Марсі виявився приблизно в десять разів дрібнішим, ніж оцінювали раніше. Через це він може глибоко проникати в дихальні шляхи майбутніх астронавтів і осідати на обладнанні.

наука сніг вода мікропластик забруднення
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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