Вчені розробили фільтр для води, який видаляє до 90% мікропластику

Недорогий фільтр, виготовлений на 3D-принтері. Фото: Університет Ватерлоо

Інженери Університету Ватерлоо розробили недорогий 3D-друкований фільтр, здатний видаляти з води до 90% мікропластику. Конструкцію можна адаптувати під різні завдання та використовувати як у побутових, так і в промислових системах очищення.

Про те, як працює новий фільтр від мікропластику, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на TechXplore.

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Як 3D-друкований фільтр очищує воду

Розробка складається з колони, у якій один на одного встановлені дискові фільтри, надруковані з біорозкладного полімеру. Дослідники перевірили конструкції з кількістю елементів від восьми до двадцяти.

За словами професора хімічної інженерії Тізазу Меконнена, система з 20 фільтрів змогла видалити 90% мікропластику.

Спочатку команда створила форму дисків так, щоб збільшити площу контакту з водою. Потім під час друку додали водорозчинний полімер, який після вимивання залишає в матеріалі пори мікро- та нанорозміру.

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На завершальному етапі дослідники використали чутливий до тиску клей, який допомагає краще захоплювати частинки мікропластику, не перекриваючи при цьому пори.

Відносно великі частинки мікропластику система затримувала майже повністю. Складніше було видаляти частинки розміром менше 10 мікрометрів. Наступним етапом роботи стане спроба позбутися решти 10% забруднення.

Як мікропластик потрапляє у воду

Одним із джерел мікропластику можуть бути звичайні побутові прання. Багато видів одягу виготовляють із поліестеру або його суміші з бавовною, а під час використання та прання від тканини відділяються дрібні волокна.

За словами Меконнена, частину таких волокон можна побачити у фільтрі сушильної машини, але він затримує далеко не все.

Пральні машини можуть вивільняти ще більше мікропластику, оскільки швидке обертання барабана відриває дрібні волокна, які потім потрапляють у стічні води.

Дослідники вважають, що новий фільтр можна буде інтегрувати у домашні системи очищення питної води та промислові очисні установки. Наявні методи, зокрема фільтрація активованим вугіллям, лише частково справляються з видаленням мікропластику.

Раніше Новини.LIVE писали, що природний екстракт із насіння моринги здатен прибирати з водопровідної води понад 98% мікропластику. За результатами нового дослідження, за ефективністю таке очищення майже не поступається методам із використанням поширених хімічних реагентів.

Також Новини.LIVE розповідали, що американська старшокласниця створила прототип домашньої системи очищення води, яка затримує більшість мікропластику без традиційної мембрани. В основі розробки лежить магнітна рідина, придатна для повторного використання, що потенційно дає змогу скоротити витрати та рідше обслуговувати фільтр.