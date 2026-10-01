Учёные разработали фильтр для воды, который удаляет до 90% микропластика

Недорогой фильтр, изготовленный на 3D-принтере. Фото: Университет Ватерлоо

Инженеры Университета Ватерлоо разработали недорогой 3D-печатный фильтр, способный удалять из воды до 90% микропластика. Конструкцию можно адаптировать под различные задачи и использовать как в бытовых, так и в промышленных системах очистки.

О том, как работает новый фильтр от микропластика, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechXplore.

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Как 3D-печатный фильтр очищает воду

Разработка состоит из колонны, в которой один на другой установлены дисковые фильтры, напечатанные из биоразлагаемого полимера. Исследователи проверили конструкции с количеством элементов от восьми до двадцати.

По словам профессора химической инженерии Тизазу Меконнена, система из 20 фильтров смогла удалить 90% микропластика.

Сначала команда разработала форму дисков таким образом, чтобы увеличить площадь контакта с водой. Затем во время печати добавили водорастворимый полимер, который после вымывания оставляет в материале поры микро- и наноразмера.

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На завершающем этапе исследователи использовали чувствительный к давлению клей, который помогает лучше улавливать частицы микропластика, не перекрывая при этом поры.

Относительно крупные частицы микропластика система задерживала почти полностью. Сложнее было удалять частицы размером менее 10 микрометров. Следующим этапом работы станет попытка избавиться от оставшихся 10% загрязнения.

Как микропластик попадает в воду

Одним из источников микропластика может быть обычная стирка белья. Многие виды одежды изготавливаются из полиэстера или его смеси с хлопком, а во время носки и стирки от ткани отделяются мелкие волокна.

По словам Меконнена, часть таких волокон можно увидеть в фильтре сушильной машины, но он задерживает далеко не всё.

Стиральные машины могут выделять еще больше микропластика, поскольку быстрое вращение барабана отрывает мелкие волокна, которые затем попадают в сточные воды.

Исследователи считают, что новый фильтр можно будет интегрировать в бытовые системы очистки питьевой воды и промышленные очистные установки. Существующие методы, в частности фильтрация активированным углем, лишь частично справляются с удалением микропластика.

Ранее Новини.LIVE писали, что натуральный экстракт из семян моринги способен удалять из водопроводной воды более 98% микропластика. По результатам нового исследования, по эффективности такая очистка практически не уступает методам с использованием распространенных химических реагентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что американская старшеклассница создала прототип домашней системы очистки воды, которая задерживает большую часть микропластика без традиционной мембраны. В основе разработки лежит магнитная жидкость, пригодная для повторного использования, что потенциально позволяет сократить расходы и реже обслуживать фильтр.