18-летняя школьница разработала материал, который помогает уничтожать микропластик

Разложение биопластика в почве. Фото: The Earth Prize

18-летняя Арья Сатиш из Ирландии разработала биоразлагаемый пластик Eco Purge, который после разложения выделяет ферменты для борьбы с микропластиком. В ходе шестинедельных испытаний материал разлагался самостоятельно и одновременно способствовал разрушению частиц пластика, находящихся поблизости.

О том, как работает пластик Eco Purge и какие ограничения пока имеет эта технология, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZME Science.

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Как Eco Purge борется с микропластиком

Eco Purge создан из материала растительного происхождения, внутри которого содержится специальный фермент. Когда пластик после использования начинает биологически разлагаться, фермент постепенно высвобождается в окружающую среду.

После этого он может способствовать разрушению микропластика, находящегося поблизости. Речь идет, прежде всего, о частицах ПЭТ — материала, широко используемого в упаковочной и текстильной промышленности.

Таким образом, эта идея отличается от подходов, при которых загрязнённый материал необходимо доставлять в специальную систему очистки: в данном случае носителем фермента становится сам биоразлагаемый пластик.

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Идея появилась во время школьного проекта

Сатиш заинтересовалась этой проблемой во время работы над предыдущим проектом для ирландской STEM-программы SciFest. Тогда она создавала "умное" устройство для мониторинга загрязняющих веществ в питьевой воде.

Работа выявила другую проблему: обнаружить микропластик можно, но после этого его все равно сложно удалить из окружающей среды.

В результате школьница начала исследовать биоразлагаемые материалы и возможность встроить в них фермент, способный разрушать пластик.

Одним из главных препятствий стал поиск необходимого фермента. Сатиш использовала ChatGPT, чтобы найти компании в Европе и США, работающие с нужным веществом, после чего обращалась к ним напрямую.

Однако около 3 мг фермента стоили примерно 2500 долларов, что было слишком дорого для студенческого проекта.

В конце концов она обратилась к директору ирландского исследовательского центра BiOrbic Кевину О'Коннору. Он помог получить два типа ферментов из Дании и Германии, которые передали в Atlantic Technological University для хранения.

После создания раннего прототипа Сатиш продолжила совершенствовать Eco Purge и испытала его в почве, пресной и соленой воде. Во время каждого теста она помещала отмеренное количество микропластика рядом с Eco Purge и наблюдала за образцами в течение шести недель.

По завершении эксперимента Eco Purge биологически разложился, а микропластик в тестовых образцах также подвергся разрушению.

Eco Purge пока остается прототипом и не способен разрушать все виды микропластика. Используемый фермент предназначен для ПЭТ.

Еще одна проблема заключается в том, что в открытой среде ферменты могут разбавляться в почве или воде, из-за чего сокращается время их контакта с частицами пластика.

Кроме того, высокие температуры, применяемые в традиционном производстве пластмасс, могут повреждать ферменты. Это может затруднить недорогое промышленное производство Eco Purge.

Ранее Новини.LIVE писали, что исследователи Массачусетского технологического института подробно изучили, как различные океанические бактерии совместно разлагают распространённый биоразлагаемый пластик. Оказалось, что скорость разложения материала в естественной среде зависит не только от свойств полимера, но и от состава микроорганизмов.

Также Новини.LIVE сообщали, что резину и пластик можно производить без использования олефинов, которые получают при переработке нефтепродуктов. Разработка китайских ученых может помочь промышленности уменьшить зависимость от ископаемого топлива.