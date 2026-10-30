USB-порты синего цвета. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порты на компьютерах, ноутбуках и телевизорах могут иметь одинаковую форму, но отличаться скоростью передачи данных и возможностями зарядки. Определить назначение разъема иногда помогает цвет пластиковой вставки внутри, хотя такая подсказка не всегда точна.

О значении цветов USB-портов пишет редакция Новини.LIVE.

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Что означают разные цвета USB-портов

Чаще всего цветовые обозначения используются для разъемов USB-A, которые можно встретить на компьютерах, мониторах, игровых консолях и другой технике. В зависимости от цвета они могут иметь разные характеристики:

Чёрный — обычно обозначает USB 2.0. Такой порт подходит для подключения клавиатуры, мыши и другой периферии, которой не требуется высокая скорость передачи данных.

Синий — чаще всего используется для USB 3.0 или USB 3.1. Такие разъёмы обеспечивают значительно более быструю передачу файлов, поэтому их целесообразно использовать для флеш-накопителей и внешних дисков.

Бирюзовый — может указывать на USB 3.1 Gen 2 или более новую версию с высокой скоростью передачи данных и расширенными возможностями питания.

Красный или желтый — часто обозначает разъемы с постоянным питанием. Они могут заряжать подключенные устройства даже тогда, когда компьютер выключен или находится в режиме сна.

Белый — встречается преимущественно на более старом оборудовании и обычно соответствует USB 1.1. Его возможностей достаточно для базовой периферии, но не для быстрой передачи больших файлов.

Для внешнего накопителя обычно стоит выбирать синий или бирюзовый разъем, тогда как для клавиатуры или мыши может хватить черного. Если нужно заряжать смартфон даже при выключенном компьютере, следует проверить возможности красного или желтого порта.

Почему цвет USB не всегда гарантирует нужную скорость

Несмотря на распространённые обозначения, единого обязательного стандарта цветов для всех USB-портов нет. Производители могут использовать собственное оформление, поэтому даже синий разъём не обязательно будет поддерживать ожидаемую скорость.

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Более надежным ориентиром могут служить специальные символы рядом с портом. Например, обозначение SS или SuperSpeed указывает на поддержку высокоскоростной передачи данных, а надпись SS10 означает скорость до 10 Гбит/с.

Значок молнии или батареи может свидетельствовать о возможности зарядки устройств через соответствующий разъем.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт телевизора может быть полезен не только для просмотра видео с внешнего накопителя. В зависимости от возможностей конкретной модели он позволяет подключать дополнительные устройства, устанавливать обновления программного обеспечения, записывать телепередачи и даже заряжать небольшие гаджеты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-разъем на домашнем Wi-Fi-роутере способен расширить возможности обычной сети. С его помощью можно предоставить нескольким устройствам общий доступ к файлам, организовать использование одного принтера или настроить резервное подключение к интернету через мобильную сеть.