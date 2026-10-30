USB-порти синього кольору. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порти на комп'ютерах, ноутбуках і телевізорах можуть мати однакову форму, але відрізнятися швидкістю передавання даних і можливостями заряджання. Визначити призначення роз'єму іноді допомагає колір пластикової вставки всередині, хоча така підказка не завжди точна.

Про значення кольорів USB-портів пише редакція Новини.LIVE.

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Що означають різні кольори USB-портів

Найчастіше кольорові позначення використовують для роз'ємів USB-A, які можна зустріти на комп'ютерах, моніторах, ігрових консолях та іншій техніці. Залежно від кольору вони можуть мати різні характеристики:

Чорний — зазвичай позначає USB 2.0. Такий порт підходить для підключення клавіатури, миші та іншої периферії, якій не потрібна висока швидкість передавання даних.

Синій — найчастіше використовується для USB 3.0 або USB 3.1. Такі роз'єми забезпечують значно швидше передавання файлів, тому їх доцільно використовувати для флешнакопичувачів і зовнішніх дисків.

Бірюзовий — може вказувати на USB 3.1 Gen 2 або новішу версію з високою швидкістю передавання даних і розширеними можливостями живлення.

Червоний або жовтий — часто позначає роз'єми з постійним живленням. Вони можуть заряджати підключені пристрої навіть тоді, коли комп'ютер вимкнений або перебуває в режимі сну.

Білий — трапляється переважно на старішому обладнанні та зазвичай відповідає USB 1.1. Його можливостей достатньо для базової периферії, але не для швидкого передавання великих файлів.

Для зовнішнього накопичувача зазвичай варто вибирати синій або бірюзовий роз'єм, тоді як клавіатурі чи миші може вистачити чорного. Якщо потрібно заряджати смартфон навіть за вимкненого комп'ютера, слід перевірити можливості червоного або жовтого порту.

Чому колір USB не завжди гарантує потрібну швидкість

Попри поширені позначення, єдиного обов'язкового стандарту кольорів для всіх USB-портів немає. Виробники можуть використовувати власне оформлення, тому навіть синій роз'єм не обов'язково підтримуватиме очікувану швидкість.

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Надійнішим орієнтиром можуть бути спеціальні символи біля порту. Наприклад, позначення SS або SuperSpeed вказує на підтримку швидкісного передавання даних, а напис SS10 означає швидкість до 10 Гбіт/с.

Значок блискавки або батареї може свідчити про можливість заряджання пристроїв через відповідний роз'єм.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-порт телевізора може бути корисним не лише для перегляду відео із зовнішнього накопичувача. Залежно від можливостей конкретної моделі він дозволяє під'єднувати додаткові пристрої, встановлювати оновлення програмного забезпечення, записувати телепередачі та навіть заряджати невеликі гаджети.

Також Новини.LIVE розповідали, що USB-роз'єм на домашньому Wi-Fi-роутері здатен розширити можливості звичайної мережі. За його допомогою можна надати кільком пристроям спільний доступ до файлів, організувати використання одного принтера або налаштувати резервне підключення до інтернету через мобільну мережу.