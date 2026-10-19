Телефоны с разбитыми экранами. Фото: кадр из видео/YouTube

Привычка месяцами пользоваться смартфоном с треснувшим дисплеем может быть связана с особенностями характера человека. Такое поведение объясняют способностью приспосабливаться к неудобствам и прагматичным отношением к вещам, хотя причиной отказа от ремонта нередко становятся и финансовые обстоятельства.

О том, что может стоять за нежеланием заменять поврежденный экран, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Computer Hoy.

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У людей с разбитым экраном может быть общая черта

Одни владельцы смартфонов обращаются в сервисный центр сразу после появления первой трещины, тогда как другие продолжают пользоваться поврежденным устройством годами. Они не отказываются от звонков, переписки или просмотра видео, даже если состояние дисплея далеко от идеального.

Такое поведение может свидетельствовать об умении адаптироваться к неудобствам. Для человека важнее способность телефона выполнять свои функции, а не его безупречный внешний вид.

Подобный подход также связывают с прагматизмом. Вместо замены или ремонта гаджета из-за косметических повреждений владелец продолжает использовать его, пока тот справляется с повседневными задачами.

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С психологической точки зрения это можно рассматривать как один из способов реагирования на неидеальные обстоятельства. Человек привыкает к поврежденному экрану, приспосабливает свои действия и не спешит тратить время на решение проблемы, которая пока не мешает пользоваться смартфоном.

Почему владельцы смартфонов откладывают ремонт экрана

Впрочем, нежелание ремонтировать телефон не обязательно связано с характером. Часто решение объясняется стоимостью замены дисплея, особенно если устройство остается полностью работоспособным.

Владелец может не видеть смысла тратить значительную сумму на устранение трещин, которые не мешают звонить, пользоваться интернетом или работать. В других случаях ремонт просто откладывают из-за нехватки свободных средств.

О том, что пользователи не всегда спешат устранять неисправности электроники, свидетельствуют и данные Consumer Reports. В опросе приняли участие 2075 взрослых, а среди тех, кто сталкивался с поломкой смартфона в течение последних пяти лет, лишь 16% самостоятельно ремонтировали его или обращались за помощью к специалистам.

В то же время эти цифры не позволяют определить психологические особенности владельцев поврежденных телефонов. Сам факт использования смартфона с треснувшим экраном не доказывает, что человек обязательно прагматичен или легко приспосабливается к трудностям.

Ранее Новини.LIVE писали, что современные дисплеи смартфонов стали более устойчивыми к ежедневному использованию, поэтому потребность в защитной пленке постепенно снижается. Дополнительный слой не всегда способен существенно уберечь экран от повреждений, а в отдельных случаях может негативно влиять на качество изображения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже обычное протирание экрана может привести к повреждению, если неправильно подобрать материалы или средства для очистки. Неудачные способы ухода способны оставлять царапины, портить защитный слой дисплея и вызывать появление пятен.