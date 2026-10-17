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Главная Техно Почему защитная пленка для смартфона оказалась пустой тратой денег

Почему защитная пленка для смартфона оказалась пустой тратой денег

Ua ru
17 октября 2026 06:32
Пора отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках кадр из видео/YouTube
Установка защитного стекла на экран смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Защитная пленка уже не является обязательным аксессуаром для многих современных смартфонов, поскольку их дисплеи стали значительно более устойчивыми к повседневным повреждениям. В то же время дополнительное покрытие не всегда обеспечивает заметную защиту, а иногда даже ухудшает качество изображения.

О том, почему от защитной пленки можно отказаться, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmochina.

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Современное стекло лучше противостоит царапинам

Раньше защитные пленки помогали уберечь дисплеи от повреждений, ведь экраны старых смартфонов были менее прочными. Однако развитие технологий постепенно снизило потребность в дополнительном покрытии.

Производители всё чаще используют специальное упрочнённое стекло, в частности Gorilla Glass и Ceramic Shield. Такие материалы рассчитаны на ежедневное использование и лучше противостоят потертостям и механическим воздействиям.

Особенно это касается флагманских моделей, для которых прочность дисплея стала одной из важных характеристик. Хотя полностью исключить появление царапин невозможно, необходимость в дополнительной пленке уже не так очевидна.

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Защитная пленка практически не помогает при падениях

Изменения коснулись не только стекла, но и конструкции смартфонов в целом. Производители уделяют больше внимания устойчивости корпуса и дисплея к ударам, а некоторые устройства проходят испытания на выносливость в сложных условиях.

В то же время обычная защитная пленка в основном изготавливается из тонкого пластика, поэтому её возможности при падении телефона ограничены.

Благодаря более прочным материалам современные экраны также лучше выдерживают контакт с повседневными предметами, в частности с ключами и монетами. Однако это не означает, что дисплей невозможно повредить.

Пленка может ухудшать качество изображения

Еще один недостаток дополнительного покрытия связан с внешним видом экрана. Со временем на пленке накапливаются царапины и потертости, которые могут быть заметнее, чем повреждения самого заводского стекла.

Из-за этого изображение теряет первоначальную четкость, что особенно заметно при просмотре фотографий и видео.

Если главное опасение связано со случайным падением смартфона, более практичной альтернативой может стать качественный чехол с выступающими краями. Он обеспечивает дополнительную защиту корпуса и дисплея без необходимости наклеивать что-либо на экран.

Программы ремонта снижают потребность в дополнительной защите

Еще одним аргументом против обязательного использования пленок стала доступность сервисного обслуживания. Производители предлагают программы, которые помогают владельцам восстанавливать поврежденные устройства.

В частности, у Apple есть программа AppleCare+, а Samsung предлагает собственные варианты сервисного обслуживания. Они могут упростить ремонт поврежденного дисплея и снизить затраты на его восстановление.

Ранее Новини.LIVE писали, что ощущение медленной работы Android не всегда связано с недостаточной мощностью смартфона. Если вдвое сократить продолжительность системных анимаций, переходы между элементами интерфейса будут казаться более быстрыми, хотя фактическая производительность устройства останется неизменной.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поврежденный экран смартфона можно временно защитить пленкой или стеклом, если нет возможности сразу обратиться за ремонтом. Такое покрытие поможет удержать мелкие осколки и снизить риск порезов, однако не устранит саму трещину и не заменит полноценного восстановления дисплея.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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