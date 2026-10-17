Наклеювання захисного скла на екран смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисна плівка вже не є обов'язковим аксесуаром для багатьох сучасних смартфонів, оскільки їхні дисплеї стали значно стійкішими до повсякденних пошкоджень. Водночас додаткове покриття не завжди забезпечує помітний захист, а іноді навіть погіршує якість зображення.

Про те, чому від захисної плівки можна відмовитися, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmochina.

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Сучасне скло краще протистоїть подряпинам

Раніше захисні плівки допомагали вберегти дисплеї від пошкоджень, адже екрани старих смартфонів були менш витривалими. Проте розвиток технологій поступово зменшив потребу в додатковому покритті.

Виробники дедалі частіше використовують спеціальне зміцнене скло, зокрема Gorilla Glass та Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне використання й краще протистоять потертостям та механічним впливам.

Особливо це стосується флагманських моделей, для яких міцність дисплея стала однією з важливих характеристик. Хоча повністю виключити появу подряпин неможливо, необхідність додаткової плівки вже не така очевидна.

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Захисна плівка майже не допомагає під час падінь

Зміни торкнулися не лише скла, а й конструкції смартфонів загалом. Виробники приділяють більше уваги стійкості корпусу та дисплея до ударів, а деякі пристрої проходять випробування на витривалість у складних умовах.

Водночас звичайна захисна плівка переважно виготовляється з тонкого пластику, тому її можливості під час падіння телефона обмежені.

Завдяки міцнішим матеріалам сучасні екрани також краще витримують контакт із повсякденними предметами, зокрема ключами та монетами. Однак це не означає, що дисплей неможливо пошкодити.

Плівка може погіршувати якість зображення

Ще один недолік додаткового покриття пов'язаний із зовнішнім виглядом екрана. З часом на плівці накопичуються подряпини та потертості, які можуть бути помітнішими, ніж пошкодження самого заводського скла.

Через це зображення втрачає початкову чіткість, що особливо помітно під час перегляду фотографій і відео.

Якщо головне побоювання пов'язане з випадковим падінням смартфона, практичнішою альтернативою може бути якісний чохол із виступаючими краями. Він забезпечує додатковий захист корпусу та дисплея без необхідності наклеювати щось на екран.

Програми ремонту зменшують потребу в додатковому захисті

Ще одним аргументом проти обов'язкового використання плівок стала доступність сервісного обслуговування. Виробники пропонують програми, які допомагають власникам відновлювати пошкоджені пристрої.

Зокрема, Apple має програму AppleCare+, а Samsung пропонує власні варіанти сервісного обслуговування. Вони можуть спростити ремонт пошкодженого дисплея та зменшити витрати на його відновлення.

Раніше Новини.LIVE писали, що відчуття повільної роботи Android не завжди пов'язане з недостатньою потужністю смартфона. Якщо вдвічі скоротити тривалість системних анімацій, переходи між елементами інтерфейсу здаватимуться швидшими, хоча фактична продуктивність пристрою залишиться незмінною.

Також Новини.LIVE розповідали, що пошкоджений екран смартфона можна тимчасово захистити плівкою або склом, якщо немає можливості одразу звернутися до ремонту. Таке покриття допоможе втримати дрібні уламки та знизити ризик порізів, проте не усуне саму тріщину й не замінить повноцінного відновлення дисплея.