Чи можна клеїти захисну плівку або скло на тріснутий екран смартфона

В руках смартфон з розбитим екраном. Фото: Unsplash

Невелику тріщину на екрані смартфона можна тимчасово закрити захисною плівкою або склом, якщо одразу замінити дисплей немає можливості. Таке покриття допоможе утримати дрібні уламки та зменшити ризик порізатися, але повноцінного ремонту воно не замінить.

Про те, чи можна клеїти захисну плівку на тріснутий екран смартфона та який варіант краще вибрати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що краще наклеїти на тріснутий екран

Спочатку потрібно переконатися, що пошкоджене саме скло смартфона, а не старе захисне покриття. Для цього дисплей можна вимкнути та уважно оглянути поверхню. Якщо на екрані є лише невеликі тонкі тріщини, можна використовувати загартоване захисне скло. Воно допоможе додатково зафіксувати пошкоджену поверхню.

Якщо з'явилися відколи, нерівності або частини скла почали відставати, краще підійде м'яка пластикова плівка. Вона легше повторює форму пошкодженого дисплея та допомагає утримувати дрібні уламки.

За серйозного пошкодження покриття може прилягати нерівномірно та утворювати бульбашки. Силою розгладжувати їх не варто, оскільки сильне натискання може збільшити тріщини.

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Коли плівка вже не допоможе і потрібен ремонт

Якщо після падіння на дисплеї з'явилися чорні плями, смуги, мерехтіння або сенсор перестав нормально реагувати на дотики, краще якомога швидше звернутися до сервісного центру.

Перед ремонтом бажано створити резервну копію важливих даних, оскільки пошкодження може прогресувати, а екран у певний момент — повністю перестати працювати.

Після появи тріщин смартфон також уже не варто вважати водостійким. Через пошкоджене скло всередину може потрапити волога, а плівка або захисне скло не гарантують захисту від води.

Як правильно наклеїти захист на пошкоджений дисплей

Перед наклеюванням поверхню потрібно обережно очистити м'якою тканиною з мікрофібри, не натискаючи на пошкоджені ділянки.

Рідкі засоби для очищення краще не використовувати, особливо якщо тріщини значні.

Плівку або захисне скло слід накладати максимально акуратно та без сильного тиску. Також експерти радять уникати покриттів із рідким клеєм, якщо скло смартфона вже пошкоджене.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть звичайне очищення екрана смартфона може пошкодити дисплей, якщо використовувати невідповідні засоби або матеріали. Деякі способи здатні залишити подряпини, плями чи пошкодити захисне покриття.

Також Новини.LIVE розповідали, що захисне скло допомагає уберегти дисплей від подряпин і тріщин, але невдалий аксесуар може створити додаткові проблеми. Найчастіше це пов'язано з низькою якістю виробу або його несумісністю з конкретною моделлю смартфона.