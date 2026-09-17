Чим безпечно чистити смартфон і які засоби можуть пошкодити екран

Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Для очищення смартфона не варто використовувати відбілювач, перекис водню, засоби для скла або іншу агресивну хімію. Такі речовини можуть пошкодити захисне покриття дисплея, через що екран швидше вкриватиметься відбитками та втратить гладкість.

Про те, чим безпечно чистити смартфон та яких помилок потрібно уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Як правильно чистити смартфон

Для очищення достатньо м'якої безворсової серветки з мікрофібри, невеликої кількості мильної води або 70% розчину ізопропілового спирту. Перед початком смартфон потрібно вимкнути та зняти чохол. Серветку слід лише трохи змочити — вона має бути вологою, але не мокрою.

Засіб не варто наносити безпосередньо на телефон. Рідина може потрапити у щілини біля екрана, кнопок або роз'ємів навіть у пристроях із захистом від води.

Поверхню потрібно акуратно протерти серветкою, приділяючи увагу зоні навколо камер і бічних кнопок. Біля USB-C та інших отворів варто діяти особливо обережно, щоб усередину не потрапила волога.

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Силіконові та пластикові чохли можна очищати мильною водою або серветкою зі спиртом. Для шкіряних чохлів спирт краще не використовувати, оскільки він може пересушити матеріал і спричинити появу тріщин. У такому випадку достатньо вологої тканини з м'яким милом.

Не рекомендується використовувати стиснене повітря, відбілювач, перекис водню та агресивні засоби для скла. Вони можуть пошкодити олеофобне покриття дисплея, яке відштовхує жир і допомагає зменшувати кількість відбитків пальців.

Також смартфон не слід чистити, поки він підключений до зарядки. Крім того, не варто занадто часто протирати екран спиртовими серветками — навіть рекомендований 70% розчин за надмірного використання поступово впливає на захисне покриття.

Паперові рушники та грубі тканини теж краще не використовувати. На мікроскопічному рівні вони можуть бути абразивними та залишати дрібні подряпини, які з часом ставатимуть помітнішими.

Раніше Новини.LIVE писали, що захисна плівка вже не є настільки необхідним аксесуаром для смартфона, як раніше. Сучасні матеріали дисплеїв і доступніші варіанти ремонту поступово зменшують її практичну цінність.

Також Новини.LIVE розповідали, що захисне скло може допомогти вберегти екран смартфона від подряпин і тріщин, але невдало підібраний аксесуар здатен створити додаткові проблеми. Найчастіше вони пов'язані з низькою якістю виробу або несумісністю з конкретною моделлю пристрою.