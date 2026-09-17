Чем безопасно чистить смартфон и какие средства могут повредить экран

Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik

Для очистки смартфона не следует использовать отбеливатель, перекись водорода, средства для стекла или другую агрессивную химию. Такие вещества могут повредить защитное покрытие дисплея, из-за чего экран будет быстрее покрываться отпечатками и терять гладкость.

О том, чем безопасно чистить смартфон и каких ошибок следует избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Как правильно чистить смартфон

Для очистки достаточно мягкой безворсовой салфетки из микрофибры, небольшого количества мыльной воды или 70% раствора изопропилового спирта. Перед началом смартфон нужно выключить и снять чехол. Салфетку следует лишь слегка смочить — она должна быть влажной, но не мокрой.

Средство не стоит наносить непосредственно на телефон. Жидкость может попасть в щели возле экрана, кнопок или разъемов даже в устройствах с защитой от воды.

Поверхность нужно аккуратно протереть салфеткой, уделяя внимание области вокруг камер и боковых кнопок. Возле USB-C и других отверстий следует действовать особенно осторожно, чтобы внутрь не попала влага.

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Силиконовые и пластиковые чехлы можно очищать мыльной водой или салфеткой со спиртом. Для кожаных чехлов спирт лучше не использовать, поскольку он может пересушить материал и вызвать появление трещин. В таком случае достаточно влажной ткани с мягким мылом.

Не рекомендуется использовать сжатый воздух, отбеливатель, перекись водорода и агрессивные средства для стекол. Они могут повредить олеофобное покрытие дисплея, которое отталкивает жир и помогает уменьшить количество отпечатков пальцев.

Также смартфон не следует чистить, пока он подключен к зарядке. Кроме того, не стоит слишком часто протирать экран спиртовыми салфетками — даже рекомендованный 70% раствор при чрезмерном использовании постепенно повреждает защитное покрытие.

Бумажные полотенца и грубые ткани тоже лучше не использовать. На микроскопическом уровне они могут оказывать абразивное воздействие и оставлять мелкие царапины, которые со временем станут более заметными.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитная пленка уже не является столь необходимым аксессуаром для смартфона, как раньше. Современные материалы дисплеев и более доступные варианты ремонта постепенно снижают её практическую ценность.

Также Новини.LIVE рассказывали, что защитное стекло может помочь уберечь экран смартфона от царапин и трещин, но неудачно подобранный аксессуар способен создать дополнительные проблемы. Чаще всего они связаны с низким качеством изделия или несовместимостью с конкретной моделью устройства.