Чем безопасно чистить смартфон и какие средства могут повредить экран

Чем безопасно протирать смартфон, чтобы не повредить экран
Для очистки смартфона не следует использовать отбеливатель, перекись водорода, средства для стекла или другую агрессивную химию. Такие вещества могут повредить защитное покрытие дисплея, из-за чего экран будет быстрее покрываться отпечатками и терять гладкость.
О том, чем безопасно чистить смартфон и каких ошибок следует избегать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.
Как правильно чистить смартфон
Для очистки достаточно мягкой безворсовой салфетки из микрофибры, небольшого количества мыльной воды или 70% раствора изопропилового спирта. Перед началом смартфон нужно выключить и снять чехол. Салфетку следует лишь слегка смочить — она должна быть влажной, но не мокрой.
Средство не стоит наносить непосредственно на телефон. Жидкость может попасть в щели возле экрана, кнопок или разъемов даже в устройствах с защитой от воды.
Поверхность нужно аккуратно протереть салфеткой, уделяя внимание области вокруг камер и боковых кнопок. Возле USB-C и других отверстий следует действовать особенно осторожно, чтобы внутрь не попала влага.
Силиконовые и пластиковые чехлы можно очищать мыльной водой или салфеткой со спиртом. Для кожаных чехлов спирт лучше не использовать, поскольку он может пересушить материал и вызвать появление трещин. В таком случае достаточно влажной ткани с мягким мылом.
Не рекомендуется использовать сжатый воздух, отбеливатель, перекись водорода и агрессивные средства для стекол. Они могут повредить олеофобное покрытие дисплея, которое отталкивает жир и помогает уменьшить количество отпечатков пальцев.
Также смартфон не следует чистить, пока он подключен к зарядке. Кроме того, не стоит слишком часто протирать экран спиртовыми салфетками — даже рекомендованный 70% раствор при чрезмерном использовании постепенно повреждает защитное покрытие.
Бумажные полотенца и грубые ткани тоже лучше не использовать. На микроскопическом уровне они могут оказывать абразивное воздействие и оставлять мелкие царапины, которые со временем станут более заметными.
Ранее Новини.LIVE писали, что защитная пленка уже не является столь необходимым аксессуаром для смартфона, как раньше. Современные материалы дисплеев и более доступные варианты ремонта постепенно снижают её практическую ценность.
Также Новини.LIVE рассказывали, что защитное стекло может помочь уберечь экран смартфона от царапин и трещин, но неудачно подобранный аксессуар способен создать дополнительные проблемы. Чаще всего они связаны с низким качеством изделия или несовместимостью с конкретной моделью устройства.