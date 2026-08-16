Можно ли наклеивать защитную пленку или стекло на треснувший экран смартфона

В руках смартфон с разбитым экраном. Фото: Unsplash

Небольшую трещину на экране смартфона можно временно закрыть защитной пленкой или стеклом, если сразу заменить дисплей нет возможности. Такое покрытие поможет удержать мелкие осколки и снизить риск порезаться, но полноценного ремонта оно не заменит.

О том, можно ли наклеивать защитную пленку на треснувший экран смартфона и какой вариант лучше выбрать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Что лучше наклеить на треснувший экран

Сначала нужно убедиться, что повреждено именно стекло смартфона, а не старое защитное покрытие. Для этого можно выключить дисплей и внимательно осмотреть поверхность. Если на экране есть только небольшие тонкие трещины, можно использовать закаленное защитное стекло. Оно поможет дополнительно зафиксировать поврежденную поверхность.

Если появились сколы, неровности или части стекла начали отставать, лучше подойдет мягкая пластиковая пленка. Она легче повторяет форму поврежденного дисплея и помогает удерживать мелкие осколки.

При серьезном повреждении пленка может прилегать неравномерно и образовывать пузыри. Силой разглаживать их не стоит, поскольку сильное нажатие может увеличить трещины.

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Когда пленка уже не поможет и нужен ремонт

Если после падения на дисплее появились чёрные пятна, полосы, мерцание или сенсор перестал нормально реагировать на прикосновения, лучше как можно скорее обратиться в сервисный центр.

Перед ремонтом желательно создать резервную копию важных данных, поскольку повреждение может усугубиться, а экран в какой-то момент — полностью перестать работать.

После появления трещин смартфон также уже не стоит считать водостойким. Через поврежденное стекло внутрь может попасть влага, а пленка или защитное стекло не гарантируют защиту от воды.

Как правильно наклеить защиту на поврежденный дисплей

Перед наклеиванием поверхность нужно осторожно очистить мягкой тканью из микрофибры, не надавливая на поврежденные участки.

Жидкие чистящие средства лучше не использовать, особенно если трещины значительные.

Пленку или защитное стекло следует накладывать максимально аккуратно и без сильного давления. Также эксперты советуют избегать покрытий с жидким клеем, если стекло смартфона уже повреждено.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже обычная очистка экрана смартфона может повредить дисплей, если использовать неподходящие средства или материалы. Некоторые способы способны оставить царапины, пятна или повредить защитное покрытие.

Также Новини.LIVE рассказывали, что защитное стекло помогает уберечь дисплей от царапин и трещин, но неподходящий аксессуар может создать дополнительные проблемы. Чаще всего это связано с низким качеством изделия или его несовместимостью с конкретной моделью смартфона.