Пора отказаться от них: почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Установка защитного стекла, смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Защитная пленка долгое время считалась практически обязательным аксессуаром для смартфона. Однако современные материалы дисплеев и более доступные способы ремонта постепенно снижают её практическую ценность.

О том, почему защитная пленка для смартфона больше не является обязательной, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Gizmochina.

Экраны смартфонов стали более прочными

Большинство актуальных моделей оснащаются закаленными покрытиями, такими как Gorilla Glass или Ceramic Shield, которые рассчитаны на ежедневное использование.

Особенно высокой прочностью дисплея отличаются флагманские смартфоны, поэтому дополнительная защитная пленка для них всё чаще становится лишь опцией.

Пленка практически не защищает при падении

Производители укрепляют не только стекло, но и корпус смартфона в целом. Отдельные модели даже получают "военные" сертификаты на прочность.

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В то же время тонкий пластиковый слой большинства защитных пленок практически не помогает при реальном падении устройства.

Риск появления царапин от ключей или монет также снизился благодаря усовершенствованным материалам дисплеев.

Дополнительный слой ухудшает качество изображения

Защитные пленки со временем тускнеют и покрываются царапинами, которые могут быть заметнее, чем повреждения заводского стекла.

Из-за этого изображение на экране выглядит менее четким, что особенно заметно при просмотре фотографий и видео.

Для защиты смартфона от случайных падений более практичной альтернативой может служить чехол с выпуклыми краями, хотя и он все реже становится строгой необходимостью.

Ремонт экрана стал более доступным

Производители расширяют программы сервисного обслуживания. Apple предлагает AppleCare+, а у Samsung есть собственные программы поддержки и ремонта устройств.

В случае повреждения дисплея смартфон можно быстро восстановить без чрезмерных затрат, что также снижает необходимость в обязательном использовании защитной пленки.

Ранее Новини.LIVE писали, что дисплей смартфона постоянно покрывается пылью, отпечатками и другими следами использования. При этом неподходящие средства или материалы для очистки могут поцарапать экран или повредить его защитное покрытие.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Android есть немало полезных функций, о которых знают не все пользователи. Они могут быть скрыты в настройках или иметь разные названия в зависимости от производителя, но способны сделать повседневную работу со смартфоном более удобной.