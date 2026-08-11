Чем можно протирать экран смартфона: три основные ошибки при чистке

Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Экран смартфона легко повредить даже при обычной чистке, если использовать неподходящие материалы или средства. Некоторые привычные способы могут оставлять царапины, разрушать защитное покрытие и вызывать появление пятен.

О трёх ошибках при чистке экрана смартфона, которых следует избегать, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на ITsider.

Не протирайте экран одеждой и грубой тканью

Многие пользователи вытирают дисплей смартфона о джинсы, рубашку или другую одежду. Однако такие материалы могут содержать жесткие волокна, которые оставляют на поверхности микроцарапины.

Со временем это может привести к помутнению стекла и ухудшению чувствительности сенсора.

Не используйте бытовую химию

Средства для мытья посуды, антисептики и дезинфицирующие средства могут повредить олеофобное покрытие дисплея, оставить разводы или вызвать появление пятен.

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Опасны также порошковые моющие средства. Их абразивные частицы могут поцарапать поверхность экрана.

Будьте осторожны со спиртом и "народными" методами

Спиртосодержащие антисептики могут разрушать защитное покрытие экрана. Кроме того, жидкость способна проникать через мелкие щели в корпусе и повышать риск внутренних повреждений устройства.

Не стоит пытаться удалить царапины с помощью зубной пасты, поскольку такой способ может только ухудшить ситуацию.

Для очистки смартфона лучше использовать специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибру. Они удаляют загрязнения, не повреждая дисплей и его защитный слой.

Ранее Новини.LIVE писали, что защитное стекло способно снизить риск появления царапин и трещин на дисплее смартфона. В то же время некачественный или несовместимый аксессуар может вызвать дополнительные неудобства при использовании устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зеленая точка в верхней части экрана Android является индикатором конфиденциальности, а не неисправностью. Она появляется, когда приложение или системная служба использует камеру, микрофон или другой чувствительный датчик.