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Головна Техно Тріщини на екрані смартфона: що вони можуть сказати про людину

Тріщини на екрані смартфона: що вони можуть сказати про людину

Ua ru
19 жовтня 2026 14:24
Людей, які ходять з розбитими екранами смартфонів, об'єднує одна спільна риса кадр з відео/YouTube
Телефони з розбитими екранами. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичка місяцями користуватися смартфоном із тріснутим дисплеєм може бути пов'язана з особливостями характеру людини. Таку поведінку пояснюють здатністю пристосовуватися до незручностей і прагматичним ставленням до речей, хоча причиною відмови від ремонту нерідко стають і фінансові обставини.

Про те, що може стояти за небажанням замінювати пошкоджений екран, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Computer Hoy.

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Люди з розбитим екраном можуть мати спільну рису

Одні власники смартфонів звертаються до сервісного центру відразу після появи першої тріщини, тоді як інші продовжують користуватися пошкодженим пристроєм роками. Вони не відмовляються від дзвінків, листування чи перегляду відео, навіть якщо стан дисплея далекий від ідеального.

Така поведінка може свідчити про вміння адаптуватися до незручностей. Для людини важливішою залишається здатність телефона виконувати свої функції, а не його бездоганний зовнішній вигляд.

Подібний підхід також пов'язують із прагматизмом. Замість заміни або ремонту гаджета через косметичні пошкодження власник продовжує використовувати його, доки той справляється з повсякденними завданнями.

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З психологічного погляду це можна розглядати як один зі способів реагування на недосконалі обставини. Людина звикає до пошкодженого екрана, пристосовує свої дії та не поспішає витрачати час на розв'язання проблеми, яка поки не заважає користуванню смартфоном.

Чому власники смартфонів відкладають ремонт екрана

Утім, небажання ремонтувати телефон не обов'язково пов'язане з характером. Часто рішення пояснюється вартістю заміни дисплея, особливо якщо пристрій залишається повністю працездатним.

Власник може не бачити сенсу витрачати значну суму на усунення тріщин, які не заважають телефонувати, користуватися інтернетом або працювати. В інших випадках ремонт просто відкладають через брак вільних коштів.

Про те, що користувачі не завжди поспішають усувати несправності електроніки, свідчать і дані Consumer Reports. В опитуванні взяли участь 2075 дорослих, а серед тих, хто стикався з поломкою смартфона протягом останніх п'яти років, лише 16% самостійно ремонтували його або зверталися по допомогу до фахівців.

Водночас ці цифри не дозволяють визначити психологічні особливості власників пошкоджених телефонів. Сам факт використання смартфона з тріснутим екраном не доводить, що людина обов'язково прагматична або легко пристосовується до труднощів.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасні дисплеї смартфонів стали стійкішими до щоденного використання, тому потреба в захисній плівці поступово зменшується. Додатковий шар не завжди здатен суттєво вберегти екран від пошкоджень, а в окремих випадках може негативно впливати на якість картинки.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть звичайне протирання екрана може закінчитися пошкодженням, якщо неправильно підібрати матеріали чи засоби для очищення. Невдалі способи догляду здатні залишати подряпини, псувати захисний шар дисплея та спричиняти появу плям.

психологія технології дисплей смартфона екран смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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