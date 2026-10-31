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Главная Техно Стоит ли ограничивать заряд батареи iPhone до 80%

Стоит ли ограничивать заряд батареи iPhone до 80%

Ua ru
31 октября 2026 12:32
Стоит ли заряжать iPhone до 80%: результаты годичного эксперимента кадр из видео/YouTube
Функция ограничения зарядки на iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Ограничение зарядки iPhone до 80% считается одним из способов продлить срок службы аккумулятора, однако польза от этого не всегда заметна. В ходе почти годичного эксперимента батарея потеряла лишь 1% от первоначальной ёмкости, но ради этого владельцу приходилось ежедневно обходиться без части доступного заряда.

О результатах эксперимента и целесообразности ограничения зарядки iPhone пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на iTechua.

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Что показал эксперимент с зарядкой iPhone до 80%

В течение почти года владелец iPhone следовал рекомендациям по сохранению аккумулятора. Он старался поддерживать заряд в пределах 20-80%, не допускал перегрева смартфона, пользовался оригинальным адаптером питания и лишь изредка применял беспроводную зарядку MagSafe.

После 177 циклов зарядки максимальная ёмкость аккумулятора уменьшилась всего на 1%. Несмотря на небольшой износ, результат не позволяет однозначно определить, насколько именно ограничение до 80% помогло сохранить аккумулятор.

Для сравнения приводится опыт другого пользователя, который не соблюдал таких ограничений. Он регулярно заряжал и разряжал смартфон до предельных значений, пользовался беспроводными зарядными устройствами и даже оставлял телефон под солнечными лучами.

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Несмотря на это, по статистике его iPhone максимальная ёмкость аккумулятора оставалась на уровне 100%. Такое различие свидетельствует о том, что результаты могут зависеть не только от привычек зарядки, но и от особенностей конкретной батареи и программной оптимизации iOS.

В то же время сравнение двух случаев не доказывает, что ограничение заряда не работает. Оно лишь показывает, что его пользу может быть сложно заметить за относительно короткий период использования.

Стоит ли постоянно заряжать iPhone только до 80%

Главный недостаток такого подхода — снижение доступной автономности смартфона. Устанавливая максимальный уровень заряда на 80%, пользователь фактически отказывается от пятой части полной емкости аккумулятора при ежедневном использовании.

Из-за этого телефону может потребоваться более частая подзарядка, особенно если им активно пользуются в течение дня. Потенциальное снижение долгосрочного износа приходится сопоставлять с неудобствами, которые возникают уже сейчас.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянное использование режима энергосбережения не всегда приносит смартфону больше пользы, чем неудобств. Хотя эта функция помогает продлить время работы без подзарядки, она может ограничивать возможности устройства и вызывать задержки уведомлений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что скорость износа аккумулятора определяется не только количеством циклов заряда. На его долговечность также влияют перегрев и длительное нахождение в состоянии 100% заряда.

iPhone зарядка смартфона аккумулятор смартфона режим энергосбережения
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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