Функція обмеження заряджання на iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Обмеження заряджання iPhone до 80% вважають одним зі способів продовжити термін служби акумулятора, проте користь від нього не завжди помітна. Під час майже річного експерименту батарея втратила лише 1% початкової місткості, але заради цього власнику доводилося щодня обходитися без частини доступного заряду.

Про результати експерименту та доцільність обмеження заряджання iPhone пише редакція Новини.LIVE з посиланням на iTechua.

Реклама

Що показав експеримент із заряджанням iPhone до 80%

Протягом майже року власник iPhone дотримувався рекомендацій щодо збереження акумулятора. Він намагався підтримувати заряд у межах 20-80%, не допускав перегрівання смартфона, користувався оригінальним адаптером живлення та лише зрідка застосовував бездротову зарядку MagSafe.

Після 177 циклів заряджання максимальна місткість батареї зменшилася лише на 1%. Попри невелике зношування, результат не дозволяє однозначно визначити, наскільки саме обмеження до 80% допомогло зберегти акумулятор.

Для порівняння наводиться досвід іншого користувача, який не дотримувався таких обмежень. Він регулярно заряджав і розряджав смартфон до крайніх значень, користувався бездротовими зарядними пристроями та навіть залишав телефон під сонячним промінням.

Читайте також:

Попри це, у статистиці його iPhone максимальна місткість акумулятора залишалася на рівні 100%. Така відмінність свідчить, що результати можуть залежати не лише від звичок заряджання, а й від особливостей конкретної батареї та програмної оптимізації iOS.

Водночас порівняння двох випадків не доводить, що обмеження заряду не працює. Воно лише показує, що його користь може бути складно помітити за відносно короткий період використання.

Чи варто постійно заряджати iPhone лише до 80%

Головний недолік такого підходу — зменшення доступної автономності смартфона. Встановлюючи максимальний рівень заряду на 80%, користувач фактично відмовляється від п'ятої частини повної місткості батареї під час щоденного використання.

Через це телефон може потребувати частіших підзаряджань, особливо якщо ним активно користуються протягом дня. Потенційне зменшення довгострокового зношування доводиться порівнювати з незручностями, які виникають уже зараз.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійне використання режиму енергоощадження не завжди приносить смартфону більше користі, ніж незручностей. Хоча ця функція допомагає подовжити час роботи без підзарядки, вона може обмежувати можливості пристрою та спричиняти затримки сповіщень.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидкість зношування акумулятора визначається не лише кількістю зарядних циклів. На його довговічність також впливають перегрівання та тривале перебування зі 100% заряду.