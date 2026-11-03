Wi-Fi-роутер с подключенным интернет-кабелем. Фото: кадр из видео/YouTube

Слишком резкие изгибы кабеля Ethernet могут замедлять работу интернета и вызывать периодические обрывы соединения, даже если кабель относится к более новому поколению. Безопасный предел изгиба определяется радиусом изгиба, который большинство производителей указывает в характеристиках своих кабелей.

О влиянии слишком резких изгибов кабеля Ethernet на скорость интернета говорится в материале SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Почему скорость может падать даже с кабелем нового поколения

Если проводное подключение не раскрывает свой потенциал даже с кабелем Ethernet нового поколения, виновником не обязательно является роутер, модем, коммутатор, док-станция или само устройство. Причина может крыться в кабеле: тот, который слишком сильно согнули или засунули в тесный угол, способен замедлять интернет и время от времени терять соединение.

Проверить это и исправить придётся вручную.

Что такое радиус изгиба кабеля

Сам по себе изгиб кабеля не является проблемой, важно, насколько сильно его согнули. Допустимый предел определяет радиус изгиба: он показывает, насколько плотно можно согнуть кабель, не влияя на передачу данных и не рискуя его повредить.

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Этот показатель задается как кратность внешнего диаметра кабеля и для разных типов отличается. Например, у неэкранированного кабеля радиус изгиба обычно меньше, чем у экранированного, так как в нем отсутствует экранирующий слой. Аналогично, у многожильного кабеля этот показатель обычно меньше, чем у одножильного.

Узнать радиус изгиба можно из спецификаций производителя; большинство компаний указывает его для своих продуктов. Как правило, он составляет от 4x до 8x внешнего диаметра кабеля в зависимости от поколения и конструкции. У оптоволоконных кабелей он больше и обычно равен 10x.

Как рассчитать безопасный изгиб

Предположим, радиус изгиба кабеля составляет 5x, а его внешний диаметр равен 6 мм. Тогда безопасный предел изгиба составляет 30 мм. Умножив это значение на два, получим диаметр круга, в который кабель можно согнуть: 60 мм.

То есть кабель можно согнуть в круг диаметром 60 мм, не нарушая заданного радиуса изгиба. Если при прокладке соблюдать это ограничение, производительность и долговечность кабеля в основном не пострадают.

Что будет, если кабель согнуть слишком сильно

Соблюдать норму бывает непросто, особенно когда места мало. Кроме того, кабель можно случайно согнуть сильнее, чем рекомендует производитель. В таком случае скорость интернета может снизиться, а соединение стать менее стабильным и надёжным. Также возрастает вероятность перекрестных помех (crosstalk) и других помех.

Если кабель длительное время остается согнутым сверх безопасного предела, он может быть безвозвратно поврежден. По этой же причине не следует сгибать его под прямым углом в форме буквы "L". Лучше сделать плавный изгиб, учитывая радиус изгиба.

Правильная организация кабелей является необходимым условием при настройке Ethernet.

Ранее Новини.LIVE писали, что проблемы с домашним Wi-Fi не всегда связаны с провайдером или неисправностью маршрутизатора. Иногда улучшить соединение удается, если переставить роутер подальше от бытовой техники, металлических предметов и других препятствий.

Также Новини.LIVE сообщали, что нагрев корпуса Wi-Fi-роутера не обязательно свидетельствует о неисправности, ведь электронные компоненты выделяют тепло во время работы. Однако чрезмерный нагрев может стать проблемой, если устройство стоит возле обогревателя, под прямыми солнечными лучами или в месте с плохой вентиляцией.