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Головна Техно Надто різкий вигин кабелю Ethernet може уповільнити інтернет

Надто різкий вигин кабелю Ethernet може уповільнити інтернет

Ua ru
3 листопада 2026 10:34
Вигин кабелю Ethernet і швидкість інтернету: яка межа згину безпечна кадр з відео/YouTube
Wi-Fi-роутер з під'єднаним інтернет-кабелем. Фото: кадр з відео/YouTube

Надто різкі вигини кабелю Ethernet можуть уповільнювати інтернет і спричиняти періодичні розриви з'єднання, навіть якщо кабель належить до новішого покоління. Безпечну межу згину визначає радіус вигину, який більшість виробників вказує в характеристиках своїх кабелів.

Про вплив надто різких вигинів кабелю Ethernet на швидкість інтернету йдеться в матеріалі SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Чому швидкість може падати навіть із кабелем новішого покоління

Якщо дротове підключення не розкриває потенціал навіть із кабелем Ethernet новішого покоління, винуватцем не обов'язково є роутер, модем, комутатор, док-станція чи сам пристрій. Причина може критися в кабелі: той, який надто сильно зігнули або заштовхнули в тісний кут, здатен уповільнювати інтернет і час від часу втрачати з'єднання.

Перевірити це й виправити доведеться вручну.

Що таке радіус вигину кабелю

Сам по собі вигин кабелю не є проблемою, важливо, наскільки сильно його зігнули. Допустиму межу визначає радіус вигину: він показує, наскільки щільно можна зігнути кабель, не впливаючи на передавання даних і не ризикуючи його пошкодити.

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Показник задають як кратність зовнішнього діаметра кабелю, і для різних типів він відрізняється. Наприклад, у неекранованого кабелю радіус вигину зазвичай менший, ніж в екранованого, бо в ньому немає екрануючого шару. Аналогічно, у багатожильного кабелю цей показник зазвичай менший, ніж в одножильного.

Дізнатися радіус вигину можна зі специфікацій виробника, більшість компаній вказує його для своїх продуктів. Загалом він становить від 4x до 8x зовнішнього діаметра кабелю залежно від покоління й конструкції. В оптоволоконних кабелів він більший і зазвичай дорівнює 10x.

Як розрахувати безпечний вигин

Припустімо, радіус вигину кабелю становить 5x, а його зовнішній діаметр дорівнює 6 мм. Тоді безпечна межа згину складає 30 мм. Помноживши це значення на два, отримаємо діаметр кола, у яке кабель можна зігнути: 60 мм.

Тобто кабель можна зігнути в коло діаметром 60 мм, не порушуючи заданого радіуса вигину. Якщо під час прокладання дотримуватися цього обмеження, продуктивність і довговічність кабелю здебільшого не страждають.

Що буде, якщо кабель зігнути надто сильно

Дотриматися норми буває непросто, особливо коли місця мало. Крім того, кабель можна випадково зігнути сильніше, ніж радить виробник. У такому разі швидкість інтернету може знизитися, а з'єднання стати менш стабільним і надійним. Зростає й ймовірність перехресних перешкод (crosstalk) та завад.

Якщо кабель тривалий час залишається зігнутим понад безпечну межу, він може непоправно пошкодитися. З цієї ж причини не слід згинати його під прямим кутом у формі літери "L". Краще зробити плавний вигин, зважаючи на радіус вигину.

Правильна організація кабелів є необхідною умовою під час налаштування Ethernet.

Раніше Новини.LIVE писали, що проблеми з домашнім Wi-Fi не завжди пов'язані з провайдером чи несправністю маршрутизатора. Іноді покращити з'єднання вдається, якщо переставити роутер подалі від побутової техніки, металевих предметів та інших перешкод.

Також Новини.LIVE розповідали, що теплий корпус Wi-Fi-роутера не обов'язково свідчить про несправність, адже електронні компоненти виділяють тепло під час роботи. Проте надмірне нагрівання може стати проблемою, якщо пристрій стоїть біля обігрівача, під прямим сонячним промінням або в місці з поганою вентиляцією.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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