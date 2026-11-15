Приложение Waze на экране смартфона. Фото: Unsplash

В приложении Waze есть функции, которых нет в его меню. Они включаются служебными кодами, которые вводят в обычную строку поиска вместо адреса. Waze — одно из самых популярных приложений для навигации на смартфоне.

Об этом пишет SlashGear, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как работают скрытые коды в Waze

Waze — приложение для навигации, которое держится на сообществе пользователей: оно показывает данные о трафике в реальном времени, ведет по маршруту с подсказками на каждом повороте и предупреждает о событиях на дороге по сообщениям самих водителей. Кроме этого, в нем есть возможности, для которых нет кнопки в меню.

Чтобы их включить, нужно ввести код в ту же строку поиска, где обычно ищут адрес. Приложение вместо маршрута выполнит служебную команду. Вводить такие коды стоит только после того, как автомобиль припаркован, или уже дома. Полный перечень известных кодов с короткими описаниями опубликован на официальном форуме Waze Discuss.

Какие коды Waze стоит попробовать

Среди самых полезных команд — три:

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##@coord — показывает текущие GPS-координаты вверху экрана, поэтому точное место можно передать другому человеку без названий улиц;

##@traffic — добавляет на карту дополнительные линии трафика и таким образом больше информации о дороге, а повторный ввод кода отключает их;

##@cctts — очищает кеш синтеза речи, что помогает, когда голосовые подсказки искажают названия улиц или вообще не звучат.

Какой код лучше не вводить без необходимости

Команда ##@resetapp возвращает Waze к состоянию только что установленного приложения. Вместе с этим исчезает локально сохраненная информация, в том числе данные учетной записи, поэтому ее стоит оставлять на крайний случай.

Есть и чисто развлекательный код. Команда ##@morph превращает аватар пользователя, который в приложении называется Mood, в одноглазого фиолетового монстра. В обычном меню выбора аватаров такого варианта нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что кнопки навигации на Android дают несколько удобных возможностей, которых нет в жестах. При этом переход на них имеет и минусы, в частности кнопки занимают больше места на экране.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Android есть несколько встроенных возможностей, которые могут сделать смартфон удобнее в ежедневном использовании. Для активации таких скрытых функций не нужно устанавливать сторонние приложения, хотя названия меню и доступность функций могут отличаться в зависимости от модели устройства.