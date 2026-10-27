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Главная Техно В Украине создали бесплатный навигатор, работающий без GPS и интернета

В Украине создали бесплатный навигатор, работающий без GPS и интернета

Ua ru
27 октября 2026 10:34
В Украине создали бесплатный навигатор LOST, который работает без GPS: где скачать кадр из видео/YouTube
GPS-навигатор. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине разработали бесплатный навигатор LOST, который помогает водителям следовать по маршруту даже при отсутствии GPS-сигнала. Приложение для iPhone рассчитывает примерное местонахождение автомобиля по скорости и времени движения, а управлять остановками можно с помощью голоса.

О новом украинском приложении пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на dev.ua.

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Как украинский LOST работает без GPS

Навигатор был создан для ситуаций, когда спутниковый сигнал пропадает или определяет неверные координаты. С такой проблемой украинские водители могут сталкиваться, в частности, во время воздушных тревог, когда обычные навигационные сервисы показывают автомобиль вдали от его фактического местонахождения.

В отличие от традиционных навигаторов, LOST не пытается определить точное местонахождение машины с помощью спутников. Вместо этого пользователь задает скорость, а программа рассчитывает примерное пройденное расстояние с учетом времени в пути.

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Перед началом поездки нужно выбрать город, указать начальную и конечную точки маршрута. Их можно ввести по адресу или отметить на карте. После этого приложение предлагает до трех вариантов маршрута: самый быстрый, с меньшим количеством поворотов или альтернативный.

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Во время поездки на экране отображаются следующие маневры, расстояние до поворота, рекомендуемые полосы движения и ориентировочное время прибытия. Также предусмотрены украинские голосовые подсказки и предупреждения о камерах контроля скорости, светофорах, железнодорожных переездах и дорожных знаках.

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Бесплатный украинский навигатор LOST
Интерфейс бесплатного украинского навигатора LOST. Фото: dev.ua

Поскольку скорость автомобиля постоянно меняется, рассчитанное положение может постепенно отклоняться от реального. Для исправления предусмотрена ручная корректировка: отметку можно сдвинуть на 100 метров вперёд или назад, подтвердить прохождение поворота или указать нахождение у светофора.

Как управлять LOST с помощью голоса и работает ли он без интернета

Одной из особенностей навигатора стали голосовые команды "СТОП" и "РУШ". Они позволяют останавливать и возобновлять расчет маршрута без необходимости нажимать кнопки на экране.

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Например, когда автомобиль останавливается в пробке или перед светофором, водитель может сказать "СТОП". После возобновления поездки команда "РУШ" возобновит расчет пройденного расстояния.

Для работы этой функции необходимо включить голосовое управление в настройках и предоставить доступ к микрофону и распознаванию речи.

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LOST также может работать без мобильного интернета, если маршрут был проложен заранее. Согласно описанию разработчика, приложение запускается без подключения к сети и позволяет продолжать навигацию после потери связи.

Среди дополнительных возможностей — темная и светлая темы оформления, крупные кнопки и поддержка вертикального и горизонтального расположения экрана. Регистрировать учетную запись для использования не требуется.

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В настоящее время LOST можно бесплатно скачать в App Store для iPhone. Версия для Android пока не представлена.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Европейское космическое агентство сделало важный шаг в развитии спутниковой навигации, впервые приняв сигнал от аппарата Celeste IOD-1 на низкой околоземной орбите. Эксперимент призван проверить возможность использования таких спутников вместе с системой Galileo для повышения надежности навигационных сервисов.

Также Новини.LIVE сообщали, что приложения на iPhone могут получать информацию о местонахождении пользователя, если им предоставлено соответствующее разрешение. Чтобы снизить риски для конфиденциальности, стоит периодически проверять, какие приложения имеют доступ к геолокации, и отключать его для тех, которым эти данные не нужны.

навигация GPS геолокация навигатор
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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