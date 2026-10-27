GPS-навігатор. Фото: кадр з відео/YouTube

В Україні розробили безплатний навігатор LOST, який допомагає водіям рухатися за маршрутом навіть за відсутності GPS-сигналу. Застосунок для iPhone розраховує приблизне місцеперебування автомобіля за швидкістю та часом руху, а керувати зупинками можна голосом.

Про новий український застосунок пише редакція Новини.LIVE з посиланням на dev.ua.

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Як український LOST працює без GPS

Навігатор створили для ситуацій, коли супутниковий сигнал зникає або визначає неправильні координати. З такою проблемою українські водії можуть стикатися, зокрема, під час повітряних тривог, коли звичайні навігаційні сервіси показують автомобіль далеко від його фактичного місцеперебування.

На відміну від традиційних навігаторів, LOST не намагається визначити точне розташування машини через супутники. Натомість користувач задає швидкість, а програма обчислює приблизно подолану відстань з урахуванням часу в дорозі.

Перед початком поїздки потрібно вибрати місто, зазначити початкову та кінцеву точки маршруту. Їх можна ввести адресою або позначити на карті. Після цього застосунок пропонує до трьох варіантів дороги: найшвидший, із меншою кількістю поворотів або альтернативний.

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Під час поїздки на екрані відображаються наступні маневри, відстань до повороту, рекомендовані смуги руху та орієнтовний час прибуття. Також передбачені українські голосові підказки й попередження про камери контролю швидкості, світлофори, залізничні переїзди та дорожні знаки.

Інтерфейс безплатного українського навігатора LOST. Фото: dev.ua

Оскільки швидкість автомобіля постійно змінюється, розрахована позиція може поступово відхилятися від реальної. Для виправлення передбачено ручне коригування: позначку можна пересунути на 100 метрів уперед або назад, підтвердити проходження повороту чи вказати перебування біля світлофора.

Як керувати LOST голосом і чи працює він без інтернету

Однією з особливостей навігатора стали голосові команди "СТОП" і "РУШ". Вони дозволяють зупиняти та відновлювати розрахунок руху без необхідності натискати кнопки на екрані.

Наприклад, коли автомобіль зупиняється в заторі або перед світлофором, водій може сказати "СТОП". Після продовження поїздки команда "РУШ" відновить обчислення пройденої відстані.

Для роботи цієї функції необхідно ввімкнути голосове керування в налаштуваннях і надати доступ до мікрофона та розпізнавання мовлення.

LOST також може працювати без мобільного інтернету, якщо маршрут було побудовано заздалегідь. За описом розробника, застосунок запускається без підключення до мережі та дозволяє продовжувати навігацію після втрати зв'язку.

Серед додаткових можливостей — темна та світла теми оформлення, великі кнопки й підтримка вертикального та горизонтального розташування екрана. Реєструвати обліковий запис для користування не потрібно.

Наразі LOST можна безплатно завантажити в App Store для iPhone. Версія для Android поки не представлена.

Раніше Новини.LIVE писали, що Європейське космічне агентство зробило важливий крок у розвитку супутникової навігації, вперше прийнявши сигнал від апарата Celeste IOD-1 на низькій навколоземній орбіті. Експеримент покликаний перевірити можливість використання таких супутників разом із системою Galileo для підвищення надійності навігаційних сервісів.

Також Новини.LIVE розповідали, що застосунки на iPhone можуть отримувати інформацію про місцеперебування користувача, якщо їм надано відповідний дозвіл. Щоб зменшити ризики для приватності, варто періодично перевіряти, які програми мають доступ до геолокації, та вимикати його для тих, яким ці дані не потрібні.