Как вернуть кнопки навигации на Android и что они умеют
Кнопки навигации на Android дают несколько удобных возможностей, которых нет в жестах. В то же время переход на них имеет и минусы, в частности кнопки занимают больше места на экране.
Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.
Что умеют кнопки навигации
Двойное нажатие кнопки последних приложений переключает между двумя программами, похоже на Alt+Tab на компьютере. Когда клавиатура открыта, правая кнопка становится стрелкой вниз и скрывает ее, а в других случаях работает как "Назад". Удержание кнопки "Домой" запускает Circle to Search с любого экрана.
В настройках панели навигации также можно поменять местами кнопки "Назад" и последних приложений, чтобы удобнее было правшам или левшам.
Как включить кнопки
- На Samsung Galaxy: "Настройки" — "Дисплей" — "Панель навигации" — "Кнопки".
- На Pixel: "Настройки" — "Дисплей и касание" — "Режим навигации" — "Навигация тремя кнопками".
Какие есть минусы
Кнопки занимают больше места на экране: около 48 пикселей на Pixel против 24 пикселей для полоски жестов. Также отключается жест "Назад" и исчезает возможность переключаться между приложениями свайпом по нижней полоске.
Ранее Новини.LIVE писали, что кнопка питания Android-смартфона способна на большее, чем включать экран. В зависимости от модели и параметров она может запускать разные функции и упрощать повседневные действия.
Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны на Android могут показывать сообщения в маленьком окне над другим приложением. Это удобно, когда нужно быстро ответить в мессенджере.