Сенсорные навигационные кнопки. Фото: кадр из видео/YouTube

Кнопки навигации на Android дают несколько удобных возможностей, которых нет в жестах. В то же время переход на них имеет и минусы, в частности кнопки занимают больше места на экране.

Об этом пишет MakeUseOf, пишет редакция Новини.LIVE.

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Что умеют кнопки навигации

Двойное нажатие кнопки последних приложений переключает между двумя программами, похоже на Alt+Tab на компьютере. Когда клавиатура открыта, правая кнопка становится стрелкой вниз и скрывает ее, а в других случаях работает как "Назад". Удержание кнопки "Домой" запускает Circle to Search с любого экрана.

В настройках панели навигации также можно поменять местами кнопки "Назад" и последних приложений, чтобы удобнее было правшам или левшам.

Как включить кнопки

На Samsung Galaxy: "Настройки" — "Дисплей" — "Панель навигации" — "Кнопки".

На Pixel: "Настройки" — "Дисплей и касание" — "Режим навигации" — "Навигация тремя кнопками".

Какие есть минусы

Кнопки занимают больше места на экране: около 48 пикселей на Pixel против 24 пикселей для полоски жестов. Также отключается жест "Назад" и исчезает возможность переключаться между приложениями свайпом по нижней полоске.

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