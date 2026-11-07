Як повернути кнопки навігації на Android і що вони вміють робити
Кнопки навігації на Android дають кілька зручних можливостей, яких немає в жестах. Водночас перехід на них має й мінуси, зокрема кнопки займають більше місця на екрані.
Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.
Що вміють кнопки навігації
Подвійне натискання кнопки останніх застосунків перемикає між двома програмами, схоже на Alt+Tab на комп'ютері. Коли клавіатура відкрита, права кнопка стає стрілкою вниз і ховає її, а в інших випадках працює як "Назад". Утримання кнопки "Додому" запускає Circle to Search з будь-якого екрана.
У налаштуваннях панелі навігації також можна поміняти місцями кнопки "Назад" та останніх застосунків, щоб зручніше було правшам або лівшам.
Як увімкнути кнопки
- На Samsung Galaxy: "Налаштування" — "Дисплей" — "Панель навігації" — "Кнопки".
- На Pixel: "Налаштування" — "Дисплей і дотик" — "Режим навігації" — "Навігація трьома кнопками".
Які є мінуси
Кнопки займають більше місця на екрані: близько 48 пікселів на Pixel проти 24 пікселів для смужки жестів. Також вимикається жест "Назад" і зникає можливість перемикатися між застосунками свайпом по нижній смужці.
Раніше Новини.LIVE писали, що кнопка живлення Android-смартфона здатна на більше, ніж вмикати екран. Залежно від моделі й параметрів вона може запускати різні функції та спрощувати щоденні дії.
Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони на Android можуть показувати повідомлення в маленькому вікні над іншим застосунком. Це зручно, коли потрібно швидко відповісти в месенджері.