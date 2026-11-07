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Головна Техно Як повернути кнопки навігації на Android і що вони вміють робити

Як повернути кнопки навігації на Android і що вони вміють робити

Ua ru
7 листопада 2026 16:32
Як повернути кнопки навігації на Samsung і Pixel і чому це буває зручніше за жести кадр з відео/YouTube
Сенсорні навігаційні кнопки. Фото: кадр з відео/YouTube

Кнопки навігації на Android дають кілька зручних можливостей, яких немає в жестах. Водночас перехід на них має й мінуси, зокрема кнопки займають більше місця на екрані.

Про це пише MakeUseOf, пише редакція Новини.LIVE.

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Що вміють кнопки навігації

Подвійне натискання кнопки останніх застосунків перемикає між двома програмами, схоже на Alt+Tab на комп'ютері. Коли клавіатура відкрита, права кнопка стає стрілкою вниз і ховає її, а в інших випадках працює як "Назад". Утримання кнопки "Додому" запускає Circle to Search з будь-якого екрана.

У налаштуваннях панелі навігації також можна поміняти місцями кнопки "Назад" та останніх застосунків, щоб зручніше було правшам або лівшам.

Як увімкнути кнопки

  • На Samsung Galaxy: "Налаштування" — "Дисплей" — "Панель навігації" — "Кнопки".
  • На Pixel: "Налаштування" — "Дисплей і дотик" — "Режим навігації" — "Навігація трьома кнопками".

Які є мінуси

Кнопки займають більше місця на екрані: близько 48 пікселів на Pixel проти 24 пікселів для смужки жестів. Також вимикається жест "Назад" і зникає можливість перемикатися між застосунками свайпом по нижній смужці.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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