Застосунок Waze на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У застосунку Waze є функції, яких немає в його меню. Вони вмикаються службовими кодами, які вводять у звичайний рядок пошуку замість адреси. Waze — один із найпопулярніших застосунків для навігації на смартфоні.

Про це пише SlashGear, пише редакція Новини.LIVE.

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Як працюють приховані коди в Waze

Waze — застосунок для навігації, який тримається на спільноті користувачів: він показує дані про трафік у реальному часі, веде маршрутом з підказками на кожному повороті та попереджає про події на дорозі з повідомлень самих водіїв. Крім цього, у ньому є можливості, до яких немає кнопки в меню.

Щоб їх увімкнути, потрібно ввести код у той самий рядок пошуку, де зазвичай шукають адресу. Застосунок замість маршруту виконає службову команду. Вводити такі коди варто лише після того, як автомобіль припаркований, або вже вдома. Повний перелік відомих кодів із короткими описами опублікований на офіційному форумі Waze Discuss.

Які коди Waze варто спробувати

Серед найкорисніших команд — три:

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##@coord — показує поточні GPS-координати вгорі екрана, тому точне місце можна передати іншій людині без назв вулиць;

##@traffic — додає на карту додаткові лінії трафіку і таким чином більше інформації про дорогу, а повторне введення коду вимикає їх;

##@cctts — очищує кеш синтезу мовлення, що допомагає, коли голосові підказки перекручують назви вулиць або взагалі не звучать.

Який код краще не вводити без потреби

Команда ##@resetapp повертає Waze до стану щойно встановленого застосунку. Разом із цим зникає локально збережена інформація, зокрема дані облікового запису, тому її варто залишати на крайній випадок.

Є й суто розважальний код. Команда ##@morph перетворює аватар користувача, який у застосунку називається Mood, на одноокого фіолетового монстра. У звичайному меню вибору аватарів такого варіанта немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що кнопки навігації на Android дають кілька зручних можливостей, яких немає в жестах. Водночас перехід на них має й мінуси, зокрема кнопки займають більше місця на екрані.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Android є кілька вбудованих можливостей, які можуть зробити смартфон зручнішим у щоденному користуванні. Для активації таких прихованих функцій не потрібно встановлювати сторонні застосунки, хоча назви меню та доступність функцій можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою.