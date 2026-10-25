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Главная Техно Семь вещей, о которых нельзя рассказывать и спрашивать ChatGPT

Семь вещей, о которых нельзя рассказывать и спрашивать ChatGPT

Ua ru
25 октября 2026 06:32
Чего нельзя спрашивать у ChatGPT: 7 вещей, которые создают риски кадр из видео/YouTube
Настройка ChatGPT на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

ChatGPT может помогать в решении повседневных задач, но при общении с искусственным интеллектом следует осторожно относиться к личной информации. Некоторые данные лучше вообще не вводить в чат, поскольку их разглашение может создать риски для конфиденциальности и безопасности.

О семи категориях информации, которой не рекомендуется делиться с чат-ботами, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India.

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Личные данные и контактная информация

Полное имя, домашний адрес, номер телефона и электронная почта могут помочь установить личность пользователя. Поэтому передавать такие сведения искусственному интеллекту без необходимости не рекомендуется.

Особой осторожности требуют запросы, в которых одновременно указано несколько персональных данных. Их сочетание может упростить идентификацию человека и создать дополнительные риски для конфиденциальности.

Банковские карты и финансовые реквизиты

Номера платежных карт, банковских счетов и страховые идентификаторы относятся к информации, которую следует защищать особенно тщательно. Если такие сведения попадут к посторонним лицам, их могут использовать для мошенничества.

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Даже если ChatGPT нужен для помощи с финансовыми вопросами, нет необходимости сообщать настоящие платежные реквизиты. Для обычных расчетов достаточно данных, которые не позволяют идентифицировать конкретного человека или его счет.

Пароли от учетных записей

Не стоит передавать чат-ботам действующие пароли от почты, социальных сетей, банковских приложений и других сервисов. Такие данные открывают доступ к личным учетным записям, поэтому их разглашение может иметь серьезные последствия.

Дружелюбный стиль общения с искусственным интеллектом не должен создавать ложного ощущения, что ему можно доверять любые секретные комбинации.

Личные секреты и конфиденциальные признания

Чат-бот может поддерживать разговор на личные темы, однако его не следует воспринимать как собеседника, который автоматически гарантирует полную конфиденциальность.

Информация, которую пользователь вводит в цифровой сервис, может обрабатываться и храниться в соответствии с его правилами и настройками. Поэтому прежде чем рассказывать ChatGPT о деликатных обстоятельствах своей жизни, стоит подумать, действительно ли необходимо раскрывать все подробности.

Медицинская информация и вопросы здоровья

Искусственный интеллект может объяснять общую медицинскую информацию, но его ответы не заменяют консультацию врача. Особенно опасно полагаться только на чат-бота при принятии решений о лечении.

Осторожность необходима и в отношении личных медицинских данных. Результаты обследований, сведения о состоянии здоровья и медицинском страховании могут содержать конфиденциальную информацию, поэтому передавать их без необходимости не рекомендуется.

Интимные фотографии и откровенные материалы

Отправка личного контента интимного характера чат-ботам также сопряжена с рисками для конфиденциальности. Даже если сервис позволяет анализировать определенные изображения или сообщения, это не означает, что пользователь должен делиться материалами, разглашение которых может нанести ему вред.

Кроме того, у многих чат-ботов есть ограничения на обработку откровенного контента. Перед загрузкой таких материалов следует учитывать как правила платформы, так и возможные последствия для конфиденциальности.

Любая информация, которую не хочется разглашать

Последнее правило касается не конкретного типа данных, а общего подхода к общению с искусственным интеллектом. Если обнародование определенной информации может создать проблемы, лучше не передавать ее чат-боту без веской причины.

Это могут быть личные сообщения, подробности личных отношений или другие сведения, предназначенные только для ограниченного круга людей.

Ранее Новини.LIVE писали, что с помощью искусственного интеллекта удалось расшифровать французское военное послание 1809 года, которое оставалось загадкой более 200 лет. Модели GPT-6 Astra понадобилось всего шесть часов, чтобы раскрыть содержание зашифрованного документа и восстановить стратегические распоряжения для армии Франции.

Также Новини.LIVE сообщали, что ChatGPT for Teens получил дополнительные механизмы защиты подростков от нежелательного контента и расширенные возможности родительского контроля. Взрослые могут управлять большинством доступных ограничений после привязки своей учетной записи к профилю ребенка.

личные данные искусственный интеллект чат-бот ChatGPT
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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