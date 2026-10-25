Налаштування ChatGPT на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

ChatGPT може допомагати з повсякденними завданнями, але під час спілкування зі штучним інтелектом варто обережно ставитися до особистої інформації. Деякі дані краще взагалі не вводити в чат, оскільки їхнє розголошення може створити ризики для приватності та безпеки.

Про сім категорій інформації, якою не рекомендують ділитися з чатботами, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Times of India.

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Особисті дані та контактна інформація

Повне ім'я, домашня адреса, номер телефону та електронна пошта можуть допомогти встановити особу користувача. Тому передавати такі відомості штучному інтелекту без необхідності не рекомендується.

Особливої обережності потребують запити, в яких одночасно зазначено кілька персональних даних. Їхнє поєднання може спростити ідентифікацію людини та створити додаткові ризики для конфіденційності.

Банківські картки та фінансові реквізити

Номери платіжних карток, банківських рахунків і страхові ідентифікатори належать до інформації, яку варто захищати особливо ретельно. Якщо такі відомості потраплять до сторонніх осіб, їх можуть використати для шахрайства.

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Навіть коли ChatGPT потрібен для допомоги з фінансовими питаннями, немає необхідності повідомляти справжні платіжні реквізити. Для звичайних розрахунків достатньо даних, які не дозволяють ідентифікувати конкретну людину чи її рахунок.

Паролі від облікових записів

Передавати чатботам чинні паролі від пошти, соціальних мереж, банківських застосунків та інших сервісів не варто. Такі дані відкривають доступ до особистих облікових записів, тому їхнє розголошення може мати серйозні наслідки.

Доброзичливий стиль спілкування зі штучним інтелектом не повинен створювати хибного відчуття, що йому можна довіряти будь-які секретні комбінації.

Особисті секрети та конфіденційні зізнання

Чатбот може підтримувати розмову на особисті теми, проте його не слід сприймати як співрозмовника, який автоматично гарантує повну конфіденційність.

Інформація, яку користувач вводить у цифровий сервіс, може оброблятися та зберігатися відповідно до його правил і налаштувань. Тому перед тим, як розповідати ChatGPT про чутливі обставини свого життя, варто подумати, чи справді необхідно розкривати всі подробиці.

Медичні відомості та питання здоров'я

Штучний інтелект може пояснювати загальну медичну інформацію, але його відповіді не замінюють консультацію лікаря. Особливо небезпечно покладатися лише на чатбота під час ухвалення рішень щодо лікування.

Обережність потрібна і з особистими медичними даними. Результати обстежень, відомості про стан здоров'я та медичне страхування можуть містити конфіденційну інформацію, тому передавати їх без необхідності не рекомендується.

Інтимні фотографії та відверті матеріали

Надсилання особистого контенту інтимного характеру до чатботів також пов'язане з ризиками для приватності. Навіть якщо сервіс дозволяє аналізувати певні зображення або повідомлення, це не означає, що користувач повинен ділитися матеріалами, розголошення яких може завдати йому шкоди.

Крім того, багато чатботів мають обмеження щодо обробки відвертого контенту. Перед завантаженням таких матеріалів варто враховувати як правила платформи, так і можливі наслідки для конфіденційності.

Будь-яка інформація, яку не хочеться розголошувати

Останнє правило стосується не конкретного типу даних, а загального підходу до спілкування зі штучним інтелектом. Якщо оприлюднення певної інформації могло б створити проблеми, краще не передавати її чатботу без вагомої причини.

Це можуть бути приватні повідомлення, подробиці особистих стосунків або інші відомості, призначені лише для обмеженого кола людей.

Раніше Новини.LIVE писали, що за допомогою штучного інтелекту вдалося прочитати французьке військове послання 1809 року, яке залишалося загадкою понад 200 років. Моделі GPT-6 Astra знадобилося лише шість годин, щоб розкрити зміст зашифрованого документа та відновити стратегічні розпорядження для армії Франції.

Також Новини.LIVE розповідали, що ChatGPT for Teens отримав додаткові механізми захисту підлітків від небажаного контенту та розширені можливості батьківського контролю. Дорослі можуть керувати більшістю доступних обмежень після прив'язування власного облікового запису до профілю дитини.