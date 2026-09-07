Як налаштувати батьківський контроль у ChatGPT та які функції можна обмежити

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

ChatGPT for Teens отримав посилені обмеження контенту та інструменти, які допомагають батькам керувати тим, як дитина користується ШІ. Для доступу до більшості налаштувань потрібно зв'язати обліковий запис батьків з акаунтом підлітка.

Про те, як налаштувати батьківський контроль у ChatGPT, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Як зв'язати облікові записи ChatGPT

Спочатку потрібно відкрити "Налаштування" зі сторінки профілю та вибрати "Батьківський контроль". У мобільному застосунку цей розділ розташований у налаштуваннях програми.

Далі потрібно натиснути "Додати члена сім'ї", вибрати запрошення електронною поштою або номером телефону та ввести контактні дані підлітка.

У пункті про те, ким є ця людина, потрібно вибрати "Моя дитина" та надіслати запрошення.

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Після того як підліток прийме його через електронну пошту або SMS, його ім'я з'явиться у розділі членів сім'ї. Там можна відкривати та змінювати індивідуальні налаштування. Підліток також може сам запросити батька або опікуна, пройшовши ті самі кроки та вибравши "Мій батько, мати або опікун".

Які функції можна обмежити

Після зв'язування акаунтів батьки отримують доступ приблизно до десятка параметрів.

"Зменшити чутливий контент" посилює захист від чутливих або невідповідних віку матеріалів. За замовчуванням функція увімкнена.

"Покращувати модель для всіх" визначає, чи можуть розмови підлітка використовуватися для навчання майбутніх моделей ChatGPT. Цей параметр також активний за замовчуванням.

"Посилатися на збережені спогади" дозволяє ChatGPT персоналізувати відповіді на основі попередніх розмов. Залежно від місцевих правил функція може бути увімкнена або вимкнена за замовчуванням.

"Доступ Codex до мережі" визначає, чи може ChatGPT Work підключатися до загальнодоступних сайтів та онлайн-сервісів. "Хмарний браузер" відповідає за відвідування сайтів через вбудований браузер.

Також окремо можна дозволити або заборонити "Голосовий режим" і "Генерацію зображень". Усі ці функції за замовчуванням доступні.

"Режим навчання" дозволяє зробити так, щоб кожна нова розмова підлітка починалася у форматі Study Mode. У цьому режимі ChatGPT намагається підвести користувача до самостійної відповіді замість того, щоб одразу давати готове рішення.

За замовчуванням функція вимкнена. Окремий параметр "Години навчання" дозволяє встановити розклад, коли нові чати автоматично відкриватимуться в режимі навчання.

Функція "Тихі години" дозволяє задати час, коли підліток взагалі не зможе користуватися ChatGPT. За замовчуванням вона вимкнена, а розклад не встановлений.

Поки акаунти батьків і дитини зв'язані, підліток не може самостійно змінювати параметри, якими керує батько або опікун.

Батьківський контроль доступний лише для користувачів молодше 18 років. Якщо OpenAI визначить, що користувач ChatGPT for Teens уже став повнолітнім, його переведуть на звичайний режим ChatGPT.

Перед цим батько або опікун і підліток отримають повідомлення. Після переходу всі батьківські обмеження вимкнуться, зв'язок між обліковими записами буде розірваний, а сповіщення про безпеку підлітка більше не надходитимуть.

Раніше Новини.LIVE писали, що ChatGPT залишається найпопулярнішим сервісом генеративного штучного інтелекту, однак його відрив від конкурентів уже не такий значний, як раніше. На тлі зростання Gemini, Claude та інших платформ частка OpenAI у світовому вебтрафіку серед ШІ-сервісів помітно скоротилася.

Також Новини.LIVE розповідали, що ChatGPT може давати точніші й корисніші відповіді, якщо заздалегідь вказати бажаний стиль спілкування. Для цього перед основним запитом можна додавати короткі команди-підказки.