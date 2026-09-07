Как настроить родительский контроль в ChatGPT и какие функции можно ограничить

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

В ChatGPT for Teens введены более строгие ограничения на контент и инструменты, помогающие родителям контролировать то, как ребенок использует ИИ. Для доступа к большинству настроек необходимо связать учетную запись родителей с аккаунтом подростка.

О том, как настроить родительский контроль в ChatGPT, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Как связать учетные записи ChatGPT

Сначала нужно открыть "Настройки" на странице профиля и выбрать "Родительский контроль". В мобильном приложении этот раздел находится в настройках приложения.

Далее нужно нажать "Добавить члена семьи", выбрать приглашение по электронной почте или номеру телефона и ввести контактные данные подростка.

В пункте о том, кем является этот человек, нужно выбрать "Мой ребенок" и отправить приглашение.

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После того как подросток примет его по электронной почте или SMS, его имя появится в разделе членов семьи. Там можно открывать и изменять индивидуальные настройки. Подросток также может сам пригласить родителя или опекуна, выполнив те же шаги и выбрав "Мой отец, мать или опекун".

Какие функции можно ограничить

После привязки аккаунтов родители получают доступ примерно к десятку параметров.

"Уменьшить количество контента деликатного характера" усиливает защиту от материалов деликатного характера или несоответствующих возрасту. По умолчанию функция включена.

"Улучшать модель для всех" определяет, могут ли разговоры подростка использоваться для обучения будущих моделей ChatGPT. Этот параметр также активен по умолчанию.

"Ссылаться на сохраненные воспоминания" позволяет ChatGPT персонализировать ответы на основе предыдущих разговоров. В зависимости от местных правил функция может быть включена или отключена по умолчанию.

"Доступ Codex к сети" определяет, может ли ChatGPT Work подключаться к общедоступным сайтам и онлайн-сервисам. "Облачный браузер" отвечает за посещение сайтов через встроенный браузер.

Также отдельно можно разрешить или запретить "Голосовой режим" и "Генерацию изображений". Все эти функции по умолчанию доступны.

"Режим обучения" позволяет настроить так, чтобы каждый новый разговор подростка начинался в формате Study Mode. В этом режиме ChatGPT пытается подвести пользователя к самостоятельному ответу вместо того, чтобы сразу давать готовое решение.

По умолчанию функция отключена. Отдельный параметр "Часы обучения" позволяет установить расписание, когда новые чаты будут автоматически открываться в режиме обучения.

Функция "Тихие часы" позволяет задать время, когда подросток вообще не сможет пользоваться ChatGPT. По умолчанию она отключена, а расписание не установлено.

Пока аккаунты родителей и ребенка связаны, подросток не может самостоятельно изменять параметры, которыми управляет родитель или опекун.

Родительский контроль доступен только для пользователей младше 18 лет. Если OpenAI определит, что пользователь ChatGPT for Teens уже достиг совершеннолетия, его переведут в обычный режим ChatGPT.

Перед этим родитель или опекун и подросток получат уведомление. После перехода все родительские ограничения отключатся, связь между учетными записями будет разорвана, а уведомления о безопасности подростка больше не будут поступать.

Ранее Новини.LIVE писали, что ChatGPT остается самым популярным сервисом генеративного искусственного интеллекта, однако его отрыв от конкурентов уже не так значителен, как раньше. На фоне роста Gemini, Claude и других платформ доля OpenAI в мировом веб-трафике среди ИИ-сервисов заметно сократилась.

Также Новини.LIVE сообщали, что ChatGPT может давать более точные и полезные ответы, если заранее указать желаемый стиль общения. Для этого перед основным запросом можно добавлять короткие команды-подсказки.